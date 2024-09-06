ВС России нанесли удары по ВСУ в Сумской области
МО: ВС РФ ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Сумской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по резервам ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь", — говорится в заявлении.
В ночь на 6 сентября издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Сумской области.
Этот регион расположен на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Административный центр — Сумы — находится примерно в 30 километрах от госграницы. Через него проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.
Президент Владимир Путин отметил, что своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российской армии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, указал глава государства.
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