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ВС России нанесли удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 06.09.2024 (обновлено: 14:34 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/minoborony-1971044063.html
ВС России нанесли удары по ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.09.2024
ВС России нанесли удары по ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили по резервам ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:57
2024-09-06T14:34
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
валерий герасимов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по резервам ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь", — говорится в заявлении.В ночь на 6 сентября издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Сумской области.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.Президент Владимир Путин отметил, что своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российской армии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, указал глава государства.
https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html
https://ria.ru/20240905/udar-1970919236.html
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, валерий герасимов, курская область
Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Валерий Герасимов, Курская область
ВС России нанесли удары по ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по резервам ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь", — говорится в заявлении.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Вынуждены рисковать". Кто лишил ВСУ главного козыря
Вчера, 08:00
В ночь на 6 сентября издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Сумской области.

Этот регион расположен на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Административный центр — Сумы — находится примерно в 30 километрах от госграницы. Через него проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

Удар Искандером по украинской установке РСЗО MLRS под Сумами - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум
5 сентября, 20:26
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.
Президент Владимир Путин отметил, что своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российской армии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, указал глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВалерий ГерасимовКурская область
 
 
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