https://ria.ru/20240906/minoborony-1971009738.html

У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ

У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024

У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ

На Украине нет денег на положенные военным выплаты, заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире телемарафона. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:38

2024-09-06T11:38

2024-09-06T12:16

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На Украине нет денег на положенные военным выплаты, заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире телемарафона. "Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — сообщила она.По словам депутата, сложности возникли из-за задержек финансирования от США в начале года. Из-за этого Киеву пришлось закупать оружие за свои деньги, истратив то, что было заложено на выплаты военным. В августе украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды — дефицит более 12 миллиардов долларов.Как писала Financial Times, Украина выделила почти половину годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы — всего 46 миллиардов долларов. Депутат Рады Александра Устинова обращала внимание, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970390366.html

https://ria.ru/20240821/ukraine-1967652208.html

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в мире, украина, сша, киев, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины