https://ria.ru/20240906/minoborony-1971009738.html
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ
На Украине нет денег на положенные военным выплаты, заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире телемарафона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:38
2024-09-06T11:38
2024-09-06T12:16
в мире
украина
сша
киев
денис шмыгаль
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На Украине нет денег на положенные военным выплаты, заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире телемарафона. "Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — сообщила она.По словам депутата, сложности возникли из-за задержек финансирования от США в начале года. Из-за этого Киеву пришлось закупать оружие за свои деньги, истратив то, что было заложено на выплаты военным. В августе украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды — дефицит более 12 миллиардов долларов.Как писала Financial Times, Украина выделила почти половину годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы — всего 46 миллиардов долларов. Депутат Рады Александра Устинова обращала внимание, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970390366.html
https://ria.ru/20240821/ukraine-1967652208.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d462ce69749cf8a557a49983fd1ada1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ
Депутат Рады Пидласа: у Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты