https://ria.ru/20240906/minekonomrazvitiya-1971176648.html

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год - РИА Новости, 06.09.2024

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в этом году до 3,9 процента, сообщил журналистам представитель ведомства. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:06

2024-09-06T20:06

2024-09-06T22:35

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в этом году до 3,9 процента, сообщил журналистам представитель ведомства.В пятницу министерство внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития России на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов."Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9 процента", — сказал чиновник.Весной Минэкономразвития предполагало, что рост отечественной экономики в этом году составит 2,8 процента. При этом летом глава ведомства Максим Решетников говорил, что оценки находятся в диапазоне прогноза ЦБ в 3,5-4 процента.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

россия

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)