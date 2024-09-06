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Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год - РИА Новости, 06.09.2024
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в этом году до 3,9 процента, сообщил журналистам представитель ведомства. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:06
2024-09-06T20:06
2024-09-06T22:35
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в этом году до 3,9 процента, сообщил журналистам представитель ведомства.В пятницу министерство внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития России на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов."Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9 процента", — сказал чиновник.Весной Минэкономразвития предполагало, что рост отечественной экономики в этом году составит 2,8 процента. При этом летом глава ведомства Максим Решетников говорил, что оценки находятся в диапазоне прогноза ЦБ в 3,5-4 процента.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 г. с 2,8 до 3,9%