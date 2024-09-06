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Мошенники украли у профессора МГУ крупную сумму денег - РИА Новости, 06.09.2024
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13:47 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/mgu-1971041880.html
Мошенники украли у профессора МГУ крупную сумму денег
Мошенники украли у профессора МГУ крупную сумму денег - РИА Новости, 06.09.2024
Мошенники украли у профессора МГУ крупную сумму денег
Мошенники под видом правоохранительных органов украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ, задержан молодой человек при получении похищенных средств,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:47
2024-09-06T13:47
происшествия
россия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мошенники под видом правоохранительных органов украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ, задержан молодой человек при получении похищенных средств, устанавливаются другие предполагаемые сообщники, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из отделения полиции по обслуживанию МГУ Москвы пресекли мошеннические действия в отношении профессора ведущего вуза страны", - написала Волк в своем Telegram-канале. Предварительно, на телефон мужчины позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что с его счета произведено незаконное списание. Его попросили помочь в задержании "злоумышленников". Профессору предложили снять все имеющиеся на его счетах денежные средства и передать на проверку. "Мужчина поверил незнакомцу, выполнил его указания и отдал водителю такси 460 тысяч рублей. Сразу после этого связь прервалась", - сказала Волк. По ее словам, потерпевший позже понял, что его обманули, и позвонил участковому, сообщив ему о произошедшем, а также номер транспортного средства. Участковые остановили указанную машину на Менделеевской улице. Водитель указал адрес, по которому должен доставить полученный пакет. На Пресненской набережной полицейские задержали молодого человека при получении похищенных денег. По указанию кураторов он должен был забрать деньги и перевести их на указанные сообщниками счета, уточнила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание предполагаемых соучастников.
https://ria.ru/20240906/sber-1970994903.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
Мошенники украли у профессора МГУ крупную сумму денег

Мошенники украли у профессора МГУ 460 тысяч рублей

© Ирина Волк/TelegramМошенники украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ
Мошенники украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Ирина Волк/Telegram
Мошенники украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мошенники под видом правоохранительных органов украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ, задержан молодой человек при получении похищенных средств, устанавливаются другие предполагаемые сообщники, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из отделения полиции по обслуживанию МГУ Москвы пресекли мошеннические действия в отношении профессора ведущего вуза страны", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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Предварительно, на телефон мужчины позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что с его счета произведено незаконное списание. Его попросили помочь в задержании "злоумышленников". Профессору предложили снять все имеющиеся на его счетах денежные средства и передать на проверку.
"Мужчина поверил незнакомцу, выполнил его указания и отдал водителю такси 460 тысяч рублей. Сразу после этого связь прервалась", - сказала Волк.
По ее словам, потерпевший позже понял, что его обманули, и позвонил участковому, сообщив ему о произошедшем, а также номер транспортного средства. Участковые остановили указанную машину на Менделеевской улице. Водитель указал адрес, по которому должен доставить полученный пакет. На Пресненской набережной полицейские задержали молодого человека при получении похищенных денег.
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По указанию кураторов он должен был забрать деньги и перевести их на указанные сообщниками счета, уточнила представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание предполагаемых соучастников.
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