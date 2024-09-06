https://ria.ru/20240906/mezentsev-1971026069.html

Бывшие республики СССР никогда не будут равными для НАТО, заявил Мезенцев

Бывшие республики СССР никогда не будут равными для НАТО, заявил Мезенцев - РИА Новости, 06.09.2024

Бывшие республики СССР никогда не будут равными для НАТО, заявил Мезенцев

Бывшие республики СССР, состоящие в ЕС и НАТО, никогда не будут равными для своих партнеров, использующих их против России и Белоруссии, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:36

2024-09-06T12:36

2024-09-06T12:36

белоруссия

ссср

россия

дмитрий мезенцев

нато

евросоюз

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Бывшие республики СССР, состоящие в ЕС и НАТО, никогда не будут равными для своих партнеров, использующих их против России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В конце августа газета Financial Times сообщила, что строительство казарм для размещения немецких военных началось в Литве недалеко от границы с Белоруссией, речь идет о создании первой постоянной зарубежной базы Германии со времен Второй мировой войны. "Сегодня для этих стран, ранее единых с другими союзными республиками в рамках единого отечества, определена вспомогательная роль, абсолютно несамостоятельная, и они, естественно, вынуждены позиционировать себя как равные партнеры лидерам стран НАТО, лидерам Европейского союза, не являясь таковыми. И никогда отношение к ним не будет отношением равных партнеров", - сказал Мезенцев на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что эти страны "включены в решение задач сиюминутного характера по устрашению и по борьбе с теми угрозами, которых ни от Республики Беларусь, ни от Российской Федерации в отношении этих государств нет и быть не может". ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/zaharova-1970445100.html

https://ria.ru/20240902/nato-1969935940.html

белоруссия

ссср

россия

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белоруссия, ссср, россия, дмитрий мезенцев, нато, евросоюз, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)