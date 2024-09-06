https://ria.ru/20240906/mezentsev-1971020690.html

В Союзном государстве рассказали о будущей концепции безопасности

В Союзном государстве рассказали о будущей концепции безопасности - РИА Новости, 06.09.2024

В Союзном государстве рассказали о будущей концепции безопасности

Будущая концепция безопасности Союзного государства основана на положениях национальных концепций Белоруссии и России, а также учитывает осложнение обстановки в РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:17

2024-09-06T12:17

2024-09-06T13:06

белоруссия

россия

восточная европа

дмитрий мезенцев

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

союзное государство

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Будущая концепция безопасности Союзного государства основана на положениях национальных концепций Белоруссии и России, а также учитывает осложнение обстановки в Восточной Европе, рассказал в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В ходе круглого стола в Минске, приуроченного к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, Мезенцев предположил, что концепцию безопасности представят в преддверии 25-летия подписания Союзного договора в конце 2024 года. "Документ основывается на базовых положениях национальных концепций безопасности Белоруссии и России, документ, безусловно, учитывает реалии осложнения обстановки в Восточно-Европейском регионе. Документ фундаментальный и имеет стратегический характер. Вы после его утверждения сможете с ним ознакомиться", - сказал госсекретарь на полях Восточного экономического форума. Он также отметил, что концепция безопасности - это не просто ответ на действия недругов, а плановый результат работы двух государств в сложившихся реалиях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.

https://ria.ru/20240625/lavrov-1955329086.html

https://ria.ru/20240905/belorussiya-1970677406.html

белоруссия

россия

восточная европа

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белоруссия, россия, восточная европа, дмитрий мезенцев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)