Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей представил уникальные эскизы к спектаклям Мейерхольда - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
16:59 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/meyerkholdvystavka-1971112521.html
Бахрушинский музей представил уникальные эскизы к спектаклям Мейерхольда
Бахрушинский музей представил уникальные эскизы к спектаклям Мейерхольда - РИА Новости, 06.09.2024
Бахрушинский музей представил уникальные эскизы к спектаклям Мейерхольда
Бахрушинский театральный музей впервые показывает театральные эскизы к конструктивистским спектаклям Всеволода Мейерхольда на выставке "От утопии к театру",... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:59
2024-09-06T16:59
музейные маршруты россии
всеволод мейерхольд (карл майергольд)
театральный музей имени бахрушина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971108615_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_53b285484b45febd7280dbc18e7f9c45.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей впервые показывает театральные эскизы к конструктивистским спектаклям Всеволода Мейерхольда на выставке "От утопии к театру", которая открылась 6 сентября в Центре "Зотов", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.&quot;В 2024 году отмечается 150-летие Мейерхольда. Бахрушинский музей как крупнейший хранитель уникального архива ГосТИМа не мог остаться в стороне от этой выставки и продолжил традицию партнерских отношений с &quot;Центром &quot;Зотов&quot;, – сказала гендиректор музея Кристина Трубинова. – Мы представляем порядка 30 оригинальных предметов, некоторые из которых экспонируются впервые&quot;.По ее словам, в их числе наброски Василия Федорова к спектаклю "Лес" и эскиз Сергея Вахтангова, сына великого Евгения Вахтангова к спектаклю "Даешь Европу". Трубинова отметила, что впервые за 10 лет зрители увидят куклы Любови Поповой к спектаклю "Великодушный рогоносец". Из фонда музея будут представлены эскизы таких крупных театральных художников, как Варвара Степанова и Илья Шлепянов, а также оригиналы спектаклей Мейерхольда.Выставка затрагивает период творчества режиссера, во время которого он создал постановки, которые принято считать конструктивистскими – "Великодушный рогоносец", "Лес", "Смерть Тарелкина", "Земля дыбом" и "Даешь Европу". Оказавшись в начале 20-х годов без театра, Мейерхольд искал сценическое решение, которое позволило бы ему играть не только на любой сцене, но и вне ее.Конструктивизм для мастера и его учеников стал тараном для разрушения принципов старого натуралистического театра. Девизом, согласно дневниковой записи режиссера, было "создавать, разрушая". Он постоянно двигался в поисках новых форм, нового языка, новых техник игры актеров – так появилась биомеханика.Бахрушинский музей хранит десятки тысяч экспонатов ГосТИМа: около 2 тысяч декорационных материалов, более 5 тысяч негативов, более 7 тысяч фотографий, свыше 3 тысяч рукописей, нот и печатных вырезок, более тысячи книг и журналов из библиотеки ГосТИМа, не менее 2 тысяч афиш и программ, архитектурные чертежи, гравюры и литографии, макеты и куклы, предметы мемориально-вещевого фонда.Выставка "От утопии к театру" в Центре "Зотов" продлится до 19 января 2025 года.
https://ria.ru/20240828/tula-1968992868.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971108615_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_61dea878722704dfe4b8333902bb743f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всеволод мейерхольд (карл майергольд), театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Всеволод Мейерхольд (Карл Майергольд), Театральный музей имени Бахрушина

Бахрушинский музей представил уникальные эскизы к спектаклям Мейерхольда

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей впервые показывает театральные эскизы к конструктивистским спектаклям Всеволода Мейерхольда на выставке "От утопии к театру", которая открылась 6 сентября в Центре "Зотов", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
«

"В 2024 году отмечается 150-летие Мейерхольда. Бахрушинский музей как крупнейший хранитель уникального архива ГосТИМа не мог остаться в стороне от этой выставки и продолжил традицию партнерских отношений с "Центром "Зотов", сказала гендиректор музея Кристина Трубинова. – Мы представляем порядка 30 оригинальных предметов, некоторые из которых экспонируются впервые".

По ее словам, в их числе наброски Василия Федорова к спектаклю "Лес" и эскиз Сергея Вахтангова, сына великого Евгения Вахтангова к спектаклю "Даешь Европу". Трубинова отметила, что впервые за 10 лет зрители увидят куклы Любови Поповой к спектаклю "Великодушный рогоносец". Из фонда музея будут представлены эскизы таких крупных театральных художников, как Варвара Степанова и Илья Шлепянов, а также оригиналы спектаклей Мейерхольда.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея И.о. заместителя генерального директора по научной работе Тамара Бурлакова
И.о. заместителя генерального директора по научной работе Тамара Бурлакова
И.о. заместителя генерального директора по научной работе Тамара Бурлакова
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
И.о. заместителя генерального директора по научной работе Тамара Бурлакова
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Выставка затрагивает период творчества режиссера, во время которого он создал постановки, которые принято считать конструктивистскими – "Великодушный рогоносец", "Лес", "Смерть Тарелкина", "Земля дыбом" и "Даешь Европу". Оказавшись в начале 20-х годов без театра, Мейерхольд искал сценическое решение, которое позволило бы ему играть не только на любой сцене, но и вне ее.
Конструктивизм для мастера и его учеников стал тараном для разрушения принципов старого натуралистического театра. Девизом, согласно дневниковой записи режиссера, было "создавать, разрушая". Он постоянно двигался в поисках новых форм, нового языка, новых техник игры актеров – так появилась биомеханика.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
Выставка "От утопии к театру"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Бахрушинский музей хранит десятки тысяч экспонатов ГосТИМа: около 2 тысяч декорационных материалов, более 5 тысяч негативов, более 7 тысяч фотографий, свыше 3 тысяч рукописей, нот и печатных вырезок, более тысячи книг и журналов из библиотеки ГосТИМа, не менее 2 тысяч афиш и программ, архитектурные чертежи, гравюры и литографии, макеты и куклы, предметы мемориально-вещевого фонда.
Выставка "От утопии к театру" в Центре "Зотов" продлится до 19 января 2025 года.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев осматривает выставку Забытая война в тульском филиале ГИМ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Туле реставрируют филиалы Бахрушинского и Политехнического музеев
28 августа, 15:57
 
Музейные маршруты РоссииВсеволод Мейерхольд (Карл Майергольд)Театральный музей имени Бахрушина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала