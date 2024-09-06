https://ria.ru/20240906/meyerkholdvystavka-1971112521.html

Бахрушинский музей представил уникальные эскизы к спектаклям Мейерхольда

Бахрушинский музей представил уникальные эскизы к спектаклям Мейерхольда - РИА Новости, 06.09.2024

Бахрушинский музей представил уникальные эскизы к спектаклям Мейерхольда

Бахрушинский театральный музей впервые показывает театральные эскизы к конструктивистским спектаклям Всеволода Мейерхольда на выставке "От утопии к театру",... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:59

2024-09-06T16:59

2024-09-06T16:59

музейные маршруты россии

всеволод мейерхольд (карл майергольд)

театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей впервые показывает театральные эскизы к конструктивистским спектаклям Всеволода Мейерхольда на выставке "От утопии к театру", которая открылась 6 сентября в Центре "Зотов", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."В 2024 году отмечается 150-летие Мейерхольда. Бахрушинский музей как крупнейший хранитель уникального архива ГосТИМа не мог остаться в стороне от этой выставки и продолжил традицию партнерских отношений с "Центром "Зотов", – сказала гендиректор музея Кристина Трубинова. – Мы представляем порядка 30 оригинальных предметов, некоторые из которых экспонируются впервые".По ее словам, в их числе наброски Василия Федорова к спектаклю "Лес" и эскиз Сергея Вахтангова, сына великого Евгения Вахтангова к спектаклю "Даешь Европу". Трубинова отметила, что впервые за 10 лет зрители увидят куклы Любови Поповой к спектаклю "Великодушный рогоносец". Из фонда музея будут представлены эскизы таких крупных театральных художников, как Варвара Степанова и Илья Шлепянов, а также оригиналы спектаклей Мейерхольда.Выставка затрагивает период творчества режиссера, во время которого он создал постановки, которые принято считать конструктивистскими – "Великодушный рогоносец", "Лес", "Смерть Тарелкина", "Земля дыбом" и "Даешь Европу". Оказавшись в начале 20-х годов без театра, Мейерхольд искал сценическое решение, которое позволило бы ему играть не только на любой сцене, но и вне ее.Конструктивизм для мастера и его учеников стал тараном для разрушения принципов старого натуралистического театра. Девизом, согласно дневниковой записи режиссера, было "создавать, разрушая". Он постоянно двигался в поисках новых форм, нового языка, новых техник игры актеров – так появилась биомеханика.Бахрушинский музей хранит десятки тысяч экспонатов ГосТИМа: около 2 тысяч декорационных материалов, более 5 тысяч негативов, более 7 тысяч фотографий, свыше 3 тысяч рукописей, нот и печатных вырезок, более тысячи книг и журналов из библиотеки ГосТИМа, не менее 2 тысяч афиш и программ, архитектурные чертежи, гравюры и литографии, макеты и куклы, предметы мемориально-вещевого фонда.Выставка "От утопии к театру" в Центре "Зотов" продлится до 19 января 2025 года.

https://ria.ru/20240828/tula-1968992868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всеволод мейерхольд (карл майергольд), театральный музей имени бахрушина