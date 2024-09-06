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Умер легенда бразильской босса-новы Сержио Мендес - РИА Новости, 06.09.2024
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Культура
 
20:59 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/mendes-1971183045.html
Умер легенда бразильской босса-новы Сержио Мендес
Умер легенда бразильской босса-новы Сержио Мендес - РИА Новости, 06.09.2024
Умер легенда бразильской босса-новы Сержио Мендес
Бразильский пианист Сержио Мендес, популяризовавший бразильский жанр босса-нова во всем мире, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет, сообщил портал G1 со... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:59
2024-09-06T20:59
культура
лос-анджелес
сша
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 6 сен - РИА Новости. Бразильский пианист Сержио Мендес, популяризовавший бразильский жанр босса-нова во всем мире, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет, сообщил портал G1 со ссылкой на семью артиста. "Сержио Мендес скончался в возрасте 83 лет в Лос-Анджелесе, в США, где он жил с 60-х годов. Смерть G1 подтвердила семья пианиста, ее причина не раскрывается", - говорится в материале на сайте G1. Мендес родился в Рио-де-Жанейро в 1941 году, и в возрасте 23 лет переехал в Соединенные Штаты, где прожил всю остальную жизнь. Пианист за свою 60-летнюю карьеру выпустил 35 музыкальных альбомов, последний из которых, In the Key of Joy, вышел в 2020 году. Музыкант был обладателем премии "Грэмми" и номинантом на "Оскар". Самая популярная его композиция - Mas que nada, версия песни другого бразильца Хорхе Бен Хора - вышла в 1966 году. Альбом Herb Alpert Presents Sergio Mendes &amp; Brasil '66, для которого она стала заглавной, находится в зале славы "Грэмми".
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лос-анджелес, сша, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире
Культура, Лос-Анджелес, США, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, В мире
Умер легенда бразильской босса-новы Сержио Мендес

Бразильский пианист Сержио Мендес умер в возрасте 83 лет

© AP Photo / Damian DovarganesБразильский пианист Сержио Мендес
Бразильский пианист Сержио Мендес - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Damian Dovarganes
Бразильский пианист Сержио Мендес. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 сен - РИА Новости. Бразильский пианист Сержио Мендес, популяризовавший бразильский жанр босса-нова во всем мире, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет, сообщил портал G1 со ссылкой на семью артиста.
"Сержио Мендес скончался в возрасте 83 лет в Лос-Анджелесе, в США, где он жил с 60-х годов. Смерть G1 подтвердила семья пианиста, ее причина не раскрывается", - говорится в материале на сайте G1.
Мендес родился в Рио-де-Жанейро в 1941 году, и в возрасте 23 лет переехал в Соединенные Штаты, где прожил всю остальную жизнь. Пианист за свою 60-летнюю карьеру выпустил 35 музыкальных альбомов, последний из которых, In the Key of Joy, вышел в 2020 году. Музыкант был обладателем премии "Грэмми" и номинантом на "Оскар".
Самая популярная его композиция - Mas que nada, версия песни другого бразильца Хорхе Бен Хора - вышла в 1966 году. Альбом Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66, для которого она стала заглавной, находится в зале славы "Грэмми".
 
КультураЛос-АнджелесСШАРио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
 
 
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