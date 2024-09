https://ria.ru/20240906/mendes-1971183045.html

Умер легенда бразильской босса-новы Сержио Мендес

Умер легенда бразильской босса-новы Сержио Мендес - РИА Новости, 06.09.2024

Умер легенда бразильской босса-новы Сержио Мендес

Бразильский пианист Сержио Мендес, популяризовавший бразильский жанр босса-нова во всем мире, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет

2024-09-06T20:59

2024-09-06T20:59

2024-09-06T20:59

культура

лос-анджелес

сша

рио-де-жанейро (город)

бразилия

в мире

МЕХИКО, 6 сен - РИА Новости. Бразильский пианист Сержио Мендес, популяризовавший бразильский жанр босса-нова во всем мире, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет, сообщил портал G1 со ссылкой на семью артиста. "Сержио Мендес скончался в возрасте 83 лет в Лос-Анджелесе, в США, где он жил с 60-х годов. Смерть G1 подтвердила семья пианиста, ее причина не раскрывается", - говорится в материале на сайте G1. Мендес родился в Рио-де-Жанейро в 1941 году, и в возрасте 23 лет переехал в Соединенные Штаты, где прожил всю остальную жизнь. Пианист за свою 60-летнюю карьеру выпустил 35 музыкальных альбомов, последний из которых, In the Key of Joy, вышел в 2020 году. Музыкант был обладателем премии "Грэмми" и номинантом на "Оскар". Самая популярная его композиция - Mas que nada, версия песни другого бразильца Хорхе Бен Хора - вышла в 1966 году. Альбом Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66, для которого она стала заглавной, находится в зале славы "Грэмми".

Новости

