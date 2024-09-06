https://ria.ru/20240906/medvedev-1971100936.html

Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов

Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов - РИА Новости, 06.09.2024

Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:22

2024-09-06T16:22

2024-09-06T16:22

политика

россия

абакан

анадырь

дмитрий медведев

московская городская дума

госдума рф

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956938638_0:25:3070:1752_1920x0_80_0_0_d2ba6117a7b38066344c9d34007ebda0.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. "Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Выборы проходят в 84 субъектах Российской Федерации. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления. Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

россия

абакан

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий медведев, московская городская дума, госдума рф, выборы в россии — 2024