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Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов - РИА Новости, 06.09.2024
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:22
2024-09-06T16:22
2024-09-06T16:22
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. "Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Выборы проходят в 84 субъектах Российской Федерации. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления. Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий медведев, московская городская дума, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Дмитрий Медведев, Московская городская дума, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов.
"Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Выборы проходят в 84 субъектах Российской Федерации. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления. Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.