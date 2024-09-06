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Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов - РИА Новости, 06.09.2024
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16:22 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/medvedev-1971100936.html
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов - РИА Новости, 06.09.2024
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:22
2024-09-06T16:22
политика
россия
абакан
анадырь
дмитрий медведев
московская городская дума
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. "Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Выборы проходят в 84 субъектах Российской Федерации. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления. Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий медведев, московская городская дума, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Дмитрий Медведев, Московская городская дума, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов

Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов.
"Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Выборы проходят в 84 субъектах Российской Федерации. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления. Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы руководителей двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьДмитрий МедведевМосковская городская думаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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