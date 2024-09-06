https://ria.ru/20240906/mchs-1971041666.html

В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов

В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 06.09.2024

В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов

Пиротехники за сутки обезвредили в трех районах Курской области 12 взрывоопасных предметов, всего с начала работ уничтожено 326 взрывоопасных предметов,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:45

2024-09-06T13:45

2024-09-06T13:45

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пиротехники за сутки обезвредили в трех районах Курской области 12 взрывоопасных предметов, всего с начала работ уничтожено 326 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. "За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по разминированию территорий в трех районах области. Обнаружено и обезврежено 12 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 326 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240830/himars-1969502000.html

россия

курская область

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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины