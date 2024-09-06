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В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/mchs-1971041666.html
В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов
В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 06.09.2024
В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов
Пиротехники за сутки обезвредили в трех районах Курской области 12 взрывоопасных предметов, всего с начала работ уничтожено 326 взрывоопасных предметов,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:45
2024-09-06T13:45
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пиротехники за сутки обезвредили в трех районах Курской области 12 взрывоопасных предметов, всего с начала работ уничтожено 326 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. "За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по разминированию территорий в трех районах области. Обнаружено и обезврежено 12 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 326 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов

Пиротехники за сутки обезвредили в Курской области 12 взрывоопасных предметов

© Фото : МЧС РоссииПиротехник МЧС России в Курской области
Пиротехник МЧС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : МЧС России
Пиротехник МЧС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пиротехники за сутки обезвредили в трех районах Курской области 12 взрывоопасных предметов, всего с начала работ уничтожено 326 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по разминированию территорий в трех районах области. Обнаружено и обезврежено 12 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 326 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боеприпасы кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Курской области обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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