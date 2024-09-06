https://ria.ru/20240906/mchs-1971041666.html
В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов
В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 06.09.2024
В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов
Пиротехники за сутки обезвредили в трех районах Курской области 12 взрывоопасных предметов, всего с начала работ уничтожено 326 взрывоопасных предметов,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:45
2024-09-06T13:45
2024-09-06T13:45
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966270598_0:34:1102:654_1920x0_80_0_0_98fbf2e4730bfb9e4dff7c113b9193b8.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пиротехники за сутки обезвредили в трех районах Курской области 12 взрывоопасных предметов, всего с начала работ уничтожено 326 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале. "За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по разминированию территорий в трех районах области. Обнаружено и обезврежено 12 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 326 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240830/himars-1969502000.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966270598_255:0:1215:720_1920x0_80_0_0_7f8fc3f39ca02d8bdd2618d0351020b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов
Пиротехники за сутки обезвредили в Курской области 12 взрывоопасных предметов