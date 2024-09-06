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Матушкин: доходная часть бюджета Тамбовщины увеличена на 1,6 млрд рублей - РИА Новости, 06.09.2024
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Тамбовская область
 
11:50 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/matushkin-1971011780.html
Матушкин: доходная часть бюджета Тамбовщины увеличена на 1,6 млрд рублей
Матушкин: доходная часть бюджета Тамбовщины увеличена на 1,6 млрд рублей - РИА Новости, 06.09.2024
Матушкин: доходная часть бюджета Тамбовщины увеличена на 1,6 млрд рублей
На прошедшем внеочередном заседании Тамбовской областной Думы внесены изменения в бюджет региона на текущий год, доходы и расходы бюджета увеличены на 1,6... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:50
2024-09-06T11:50
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. На прошедшем внеочередном заседании Тамбовской областной Думы внесены изменения в бюджет региона на текущий год, доходы и расходы бюджета увеличены на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Уточнение параметров бюджета обусловлено увеличением объема налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным министерства финансов региона, отмечен рост поступлений собственных доходов в консолидированный бюджет области. Это свидетельствует о том, что в регионе развивается экономика, растет собираемость налогов, проводится грамотная финансово-экономическая политика. "Доходная часть бюджета области увеличена на 1,6 миллиарда рублей за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов, в том числе по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, акцизам. Расходная часть бюджета региона на 2024 год также увеличена на 1,6 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба спикера Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина. Он отметил, что средства будут направлены на расходы Дорожного фонда, реализацию инфраструктурных проектов, увеличение объема бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Тамбовской области, на финансовое обеспечение национальных проектов и государственных программ России. "Мы вынесли рассмотрение этого вопроса на внеочередное заседание, чтобы поступившие дополнительные доходы оперативно были направлены на решение конкретных задач в дорожной сфере, в социальной сфере и по другим важным направлениям", - подчеркнул председатель Тамбовской областной Думы. С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета области на 2024 год составит 72,5 миллиарда рублей; расходная - 74,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240905/egorov-1970796576.html
https://ria.ru/20240816/matushkin-1966600962.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: доходная часть бюджета Тамбовщины увеличена на 1,6 млрд рублей

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. На прошедшем внеочередном заседании Тамбовской областной Думы внесены изменения в бюджет региона на текущий год, доходы и расходы бюджета увеличены на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Уточнение параметров бюджета обусловлено увеличением объема налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным министерства финансов региона, отмечен рост поступлений собственных доходов в консолидированный бюджет области. Это свидетельствует о том, что в регионе развивается экономика, растет собираемость налогов, проводится грамотная финансово-экономическая политика.
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"Доходная часть бюджета области увеличена на 1,6 миллиарда рублей за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов, в том числе по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, акцизам. Расходная часть бюджета региона на 2024 год также увеличена на 1,6 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба спикера Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина.
Он отметил, что средства будут направлены на расходы Дорожного фонда, реализацию инфраструктурных проектов, увеличение объема бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Тамбовской области, на финансовое обеспечение национальных проектов и государственных программ России.
"Мы вынесли рассмотрение этого вопроса на внеочередное заседание, чтобы поступившие дополнительные доходы оперативно были направлены на решение конкретных задач в дорожной сфере, в социальной сфере и по другим важным направлениям", - подчеркнул председатель Тамбовской областной Думы.
С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета области на 2024 год составит 72,5 миллиарда рублей; расходная - 74,9 миллиарда рублей.
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