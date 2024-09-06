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Марка в честь Петра Алабина выпущена в почтовое обращение - РИА Новости, 06.09.2024
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Кировская область
 
14:58 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/marka-1971070521.html
Марка в честь Петра Алабина выпущена в почтовое обращение
Марка в честь Петра Алабина выпущена в почтовое обращение - РИА Новости, 06.09.2024
Марка в честь Петра Алабина выпущена в почтовое обращение
Марка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Вятки Петра Алабина выпущена в почтовое... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:58
2024-09-06T14:58
кировская область
киров
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александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Марка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Вятки Петра Алабина выпущена в почтовое обращение в преддверии 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. В церемонии гашения марки принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов. Из Кировского областного краеведческого музея была установлена видеоконференцсвязь с городами, где также жил и работал Алабин, - Москвой, Подольском, Самарой, Севастополем, Софией (Болгария). "Участников события приветствовал координатор федерального партийного проекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что и в России, и за рубежом память о Петре Алабине жива и, несмотря на непростые времена, имя этого выдающегося человека объединяет очень многих людей – не только в России, но и за рубежом", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что Алабин внес огромный вклад в развитие вятского края. "Он стал одним из создателей публичной библиотеки, им было положено начало музейному делу в Вятке – в 1866 году благодаря его усилиям был открыт первый публичный музеум, сейчас это Кировский областной краеведческий музей, который носит имя Петра Алабина. Здесь, на вятской земле, Петру Владимировичу Алабину было присвоено звание почетного гражданина города Вятки. Он не был вятчанином по рождению, но внес такой значительный вклад, что жители ответили ему большим уважением", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Отмечается, что дополнительно к выпуску марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения. Тираж марки — 90 тысяч экземпляров, номинал — 50 рублей.
https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968628507.html
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киров, россия, александр соколов
Кировская область, Киров, Россия, Александр Соколов

Марка в честь Петра Алабина выпущена в почтовое обращение

© iStock.com / SmileusДевушка наклеивает почтовую марку на конверт
Девушка наклеивает почтовую марку на конверт - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© iStock.com / Smileus
Девушка наклеивает почтовую марку на конверт
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Марка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Вятки Петра Алабина выпущена в почтовое обращение в преддверии 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
В церемонии гашения марки принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов. Из Кировского областного краеведческого музея была установлена видеоконференцсвязь с городами, где также жил и работал Алабин, - Москвой, Подольском, Самарой, Севастополем, Софией (Болгария).
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"Участников события приветствовал координатор федерального партийного проекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что и в России, и за рубежом память о Петре Алабине жива и, несмотря на непростые времена, имя этого выдающегося человека объединяет очень многих людей – не только в России, но и за рубежом", - говорится в сообщении.
Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что Алабин внес огромный вклад в развитие вятского края.
"Он стал одним из создателей публичной библиотеки, им было положено начало музейному делу в Вятке – в 1866 году благодаря его усилиям был открыт первый публичный музеум, сейчас это Кировский областной краеведческий музей, который носит имя Петра Алабина. Здесь, на вятской земле, Петру Владимировичу Алабину было присвоено звание почетного гражданина города Вятки. Он не был вятчанином по рождению, но внес такой значительный вклад, что жители ответили ему большим уважением", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Отмечается, что дополнительно к выпуску марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения. Тираж марки — 90 тысяч экземпляров, номинал — 50 рублей.
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Кировская областьКировРоссияАлександр Соколов
 
 
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