https://ria.ru/20240906/marka-1971070521.html

Марка в честь Петра Алабина выпущена в почтовое обращение

Марка в честь Петра Алабина выпущена в почтовое обращение - РИА Новости, 06.09.2024

Марка в честь Петра Алабина выпущена в почтовое обращение

Марка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Вятки Петра Алабина выпущена в почтовое... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:58

2024-09-06T14:58

2024-09-06T14:58

кировская область

киров

россия

александр соколов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971068443_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_3a113a636f24b227396cbba32dcd5a29.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Марка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, почетного гражданина Вятки Петра Алабина выпущена в почтовое обращение в преддверии 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. В церемонии гашения марки принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов. Из Кировского областного краеведческого музея была установлена видеоконференцсвязь с городами, где также жил и работал Алабин, - Москвой, Подольском, Самарой, Севастополем, Софией (Болгария). "Участников события приветствовал координатор федерального партийного проекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что и в России, и за рубежом память о Петре Алабине жива и, несмотря на непростые времена, имя этого выдающегося человека объединяет очень многих людей – не только в России, но и за рубежом", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что Алабин внес огромный вклад в развитие вятского края. "Он стал одним из создателей публичной библиотеки, им было положено начало музейному делу в Вятке – в 1866 году благодаря его усилиям был открыт первый публичный музеум, сейчас это Кировский областной краеведческий музей, который носит имя Петра Алабина. Здесь, на вятской земле, Петру Владимировичу Алабину было присвоено звание почетного гражданина города Вятки. Он не был вятчанином по рождению, но внес такой значительный вклад, что жители ответили ему большим уважением", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Отмечается, что дополнительно к выпуску марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения. Тираж марки — 90 тысяч экземпляров, номинал — 50 рублей.

https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968628507.html

https://ria.ru/20240815/kirovo-chepetsk-1966408658.html

киров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, россия, александр соколов