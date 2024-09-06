Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/magate-1971081617.html
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси - РИА Новости, 06.09.2024
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси
МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу своей деятельности, что может вызывать огорчение со стороны как России, так и Украины, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:32
2024-09-06T15:32
россия
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу своей деятельности, что может вызывать огорчение со стороны как России, так и Украины, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Время от времени мы слышим комментарии огорчения и с одной стороны, и на Украине по поводу того, что мы заявляем, но мы заявляем то, что мы должны заявить. Прежде всего мы опираемся на техническую основу в своей деятельности, и, несмотря ни на что, мы будем продолжать решать чрезвычайно важную актуальную насущную проблему - обеспечение ядерной безопасности. И в данном случае мы будем продолжать у нашу работу и наши обсуждения и наши дискуссии, переговоры для этой цели", - сказал он по итогам переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым.
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e703d5ed078cfcb6a557168cfd2dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, запорожская аэс
Россия, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС, Запорожская АЭС
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу своей деятельности, что может вызывать огорчение со стороны как России, так и Украины, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Время от времени мы слышим комментарии огорчения и с одной стороны, и на Украине по поводу того, что мы заявляем, но мы заявляем то, что мы должны заявить. Прежде всего мы опираемся на техническую основу в своей деятельности, и, несмотря ни на что, мы будем продолжать решать чрезвычайно важную актуальную насущную проблему - обеспечение ядерной безопасности. И в данном случае мы будем продолжать у нашу работу и наши обсуждения и наши дискуссии, переговоры для этой цели", - сказал он по итогам переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси
Вчера, 15:17
 
РоссияРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭСЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала