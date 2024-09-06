https://ria.ru/20240906/magate-1971081617.html
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси - РИА Новости, 06.09.2024
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси
МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу своей деятельности, что может вызывать огорчение со стороны как России, так и Украины, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:32
2024-09-06T15:32
2024-09-06T15:32
россия
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу своей деятельности, что может вызывать огорчение со стороны как России, так и Украины, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Время от времени мы слышим комментарии огорчения и с одной стороны, и на Украине по поводу того, что мы заявляем, но мы заявляем то, что мы должны заявить. Прежде всего мы опираемся на техническую основу в своей деятельности, и, несмотря ни на что, мы будем продолжать решать чрезвычайно важную актуальную насущную проблему - обеспечение ядерной безопасности. И в данном случае мы будем продолжать у нашу работу и наши обсуждения и наши дискуссии, переговоры для этой цели", - сказал он по итогам переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым.
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
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россия, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, запорожская аэс
Россия, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС, Запорожская АЭС
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу