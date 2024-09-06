https://ria.ru/20240906/magate-1971081617.html

МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси

МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси - РИА Новости, 06.09.2024

МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси

МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу своей деятельности, что может вызывать огорчение со стороны как России, так и Украины, заявил... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:32

2024-09-06T15:32

2024-09-06T15:32

россия

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс

запорожская аэс

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в своей деятельности опирается на техническую основу своей деятельности, что может вызывать огорчение со стороны как России, так и Украины, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Время от времени мы слышим комментарии огорчения и с одной стороны, и на Украине по поводу того, что мы заявляем, но мы заявляем то, что мы должны заявить. Прежде всего мы опираемся на техническую основу в своей деятельности, и, несмотря ни на что, мы будем продолжать решать чрезвычайно важную актуальную насущную проблему - обеспечение ядерной безопасности. И в данном случае мы будем продолжать у нашу работу и наши обсуждения и наши дискуссии, переговоры для этой цели", - сказал он по итогам переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым.

https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html

россия

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россия, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, запорожская аэс