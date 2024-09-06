https://ria.ru/20240906/magate-1971028336.html

Лихачев проводит переговоры с Гросси

Лихачев проводит переговоры с Гросси - РИА Новости, 06.09.2024

Лихачев проводит переговоры с Гросси

Переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:50

2024-09-06T12:50

2024-09-06T13:49

калининград

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

алексей лихачев

рафаэль гросси

запорожская аэс

курская аэс

россия

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет гендиректор агентства Рафаэль Гросси, начались в Калининграде, передаёт корреспондент РИА Новости.Консультации проходят в закрытом от прессы режиме.Ранее Лихачев сообщил, что планирует обсудить с главой МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС.Последняя очная встреча Гросси и Лихачева состоялась в конце мая в Калининграде.В среду делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий.Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.В конце августа Гросси посетил Курскую АЭС и город Курчатов. По итогам того визита Гросси назвал серьезной ситуацию на этой станции, и рассказал, что видел следы атак дронов на Курскую АЭС.

https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html

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Кадры с Гросси и Лихачевым перед переговорами в Калининграде "Росатом" показал видео, снятое перед переговорами Гросси и Лихачева в Калининграде. 2024-09-06T12:50 true PT0M37S

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калининград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, курская аэс, россия