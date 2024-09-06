https://ria.ru/20240906/magate-1971028336.html
Лихачев проводит переговоры с Гросси
Лихачев проводит переговоры с Гросси - РИА Новости, 06.09.2024
Лихачев проводит переговоры с Гросси
Переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:50
2024-09-06T12:50
2024-09-06T13:49
калининград
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
курская аэс
россия
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет гендиректор агентства Рафаэль Гросси, начались в Калининграде, передаёт корреспондент РИА Новости.Консультации проходят в закрытом от прессы режиме.Ранее Лихачев сообщил, что планирует обсудить с главой МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС.Последняя очная встреча Гросси и Лихачева состоялась в конце мая в Калининграде.В среду делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий.Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.В конце августа Гросси посетил Курскую АЭС и город Курчатов. По итогам того визита Гросси назвал серьезной ситуацию на этой станции, и рассказал, что видел следы атак дронов на Курскую АЭС.
https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html
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Кадры с Гросси и Лихачевым перед переговорами в Калининграде
"Росатом" показал видео, снятое перед переговорами Гросси и Лихачева в Калининграде.
2024-09-06T12:50
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калининград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, курская аэс, россия
Калининград, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Курская АЭС, Россия
Лихачев проводит переговоры с Гросси
В Калининграде начались переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ