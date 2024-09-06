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Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 06.09.2024
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06:46 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/livan-1970956423.html
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы"
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 06.09.2024
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшие сутки нанесла удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, удары наносились... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T06:46
2024-09-06T06:46
в мире
израиль
ливан
хасан насрулла
исраэль кац
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшие сутки нанесла удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, удары наносились в том числе ночью. "В течение ночи израильские ВВС нанесли удар по складу с оружием "Хезболлах" в районе Блида на юге Ливана… За прошедшие 24 часа артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240906/zalozhnik-1970937175.html
https://ria.ru/20240905/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хасан Насрулла, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы"

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшие сутки нанесла удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, удары наносились в том числе ночью.
"В течение ночи израильские ВВС нанесли удар по складу с оружием "Хезболлах" в районе Блида на юге Ливана… За прошедшие 24 часа артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильЛиванХасан НасруллаИсраэль КацХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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