Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы"
Армия Израиля нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана
© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшие сутки нанесла удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, удары наносились в том числе ночью.
"В течение ночи израильские ВВС нанесли удар по складу с оружием "Хезболлах" в районе Блида на юге Ливана… За прошедшие 24 часа артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.