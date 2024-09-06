https://ria.ru/20240906/lavrov-1971003658.html

Лавров одним словом охарактеризовал истерику Киева из-за Путина

Лавров одним словом охарактеризовал истерику Киева из-за Путина - РИА Новости, 06.09.2024

Лавров одним словом охарактеризовал истерику Киева из-за Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова официальных лиц Украины в адрес третьих стран и их отношений с Россией хамством. Об этом он сказал в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:19

2024-09-06T11:19

2024-09-06T11:30

россия

украина

сергей лавров

монголия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова официальных лиц Украины в адрес третьих стран и их отношений с Россией хамством. Об этом он сказал в интервью РБК.Так он прокомментировал заявление официального представителя украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого, назвавшего отказ Монголии арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда ударом по правосудию и пригрозившему Улан-Батору последствиями."Не будем еще забывать, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию. Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это", — напомнил Лавров.Дипломат добавил, что, по его мнению, Запад прибегает к двойным стандартам, когда дело касается МУС. Он напомнил про то, как суд пытался объявить в розыск руководство Израиля, однако тут же забыл об этой инициативе из-за давления Запада. На этом фоне, требования Вашингтона арестовать Путина — политика двойных стандартов.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20240906/mongoliya-1970960059.html

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970120838.html

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россия, украина, сергей лавров, монголия