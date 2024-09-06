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"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 06.09.2024 (обновлено: 17:17 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/kurskaya_oblast-1971098977.html
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США - РИА Новости, 06.09.2024
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США
Украинская техника, поставленная западными странами, уничтожена в Курской области в большом количестве, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:15
2024-09-06T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
курская область
киев
сша
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинская техника, поставленная западными странами, уничтожена в Курской области в большом количестве, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."На кадрах, где вы можете увидеть технику на одном шоссе в Курской области, вы знаете, это выглядит как огромнейшая свалка, вы знаете, танки, все виды бронетехники, которые вы можете себе представить, боевые машины взорваны и разрушены, это просто обломки на обочине дороги", — отметил он.По словам эксперта, при этом Киев не обладает резервами подобной техники, а эта атака только увеличила количество ежедневных потерь ВСУ. При этом они удлинили свои линии коммуникации, поэтому им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы пополнить запасы, добавил Джонсон."Они растянули себя так, что больше не могут концентрироваться на одном участке, и по сути они дали русским возможность начать крупномасштабные атаки на широком участке фронта", — резюмировал аналитик.Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html
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в мире, технологии, курская область, киев, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Курская область, Киев, США, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США

Джонсон: обломки западной техники ВСУ разбросаны по обочинам в Курской области

© РИА НовостиМИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области
МИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости
МИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинская техника, поставленная западными странами, уничтожена в Курской области в большом количестве, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"На кадрах, где вы можете увидеть технику на одном шоссе в Курской области, вы знаете, это выглядит как огромнейшая свалка, вы знаете, танки, все виды бронетехники, которые вы можете себе представить, боевые машины взорваны и разрушены, это просто обломки на обочине дороги", — отметил он.
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
1 из 5
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
2 из 5
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
3 из 5
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
5 из 5
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
1 из 5
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
2 из 5
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
3 из 5
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
4 из 5
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
5 из 5
По словам эксперта, при этом Киев не обладает резервами подобной техники, а эта атака только увеличила количество ежедневных потерь ВСУ. При этом они удлинили свои линии коммуникации, поэтому им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы пополнить запасы, добавил Джонсон.
"Они растянули себя так, что больше не могут концентрироваться на одном участке, и по сути они дали русским возможность начать крупномасштабные атаки на широком участке фронта", — резюмировал аналитик.
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Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииКурская областьКиевСШАВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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