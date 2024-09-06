https://ria.ru/20240906/kurskaya_oblast-1971098977.html

"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США

"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США - РИА Новости, 06.09.2024

"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США

Украинская техника, поставленная западными странами, уничтожена в Курской области в большом количестве, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:15

2024-09-06T16:15

2024-09-06T17:17

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сша

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинская техника, поставленная западными странами, уничтожена в Курской области в большом количестве, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."На кадрах, где вы можете увидеть технику на одном шоссе в Курской области, вы знаете, это выглядит как огромнейшая свалка, вы знаете, танки, все виды бронетехники, которые вы можете себе представить, боевые машины взорваны и разрушены, это просто обломки на обочине дороги", — отметил он.По словам эксперта, при этом Киев не обладает резервами подобной техники, а эта атака только увеличила количество ежедневных потерь ВСУ. При этом они удлинили свои линии коммуникации, поэтому им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы пополнить запасы, добавил Джонсон."Они растянули себя так, что больше не могут концентрироваться на одном участке, и по сути они дали русским возможность начать крупномасштабные атаки на широком участке фронта", — резюмировал аналитик.Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html

https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971076998.html

курская область

киев

сша

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в мире, технологии, курская область, киев, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)