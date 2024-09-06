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Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара - РИА Новости, 06.09.2024
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара
Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля с 94,7 рубля, а также уточнило в пользу более крепкого рубля... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:06
2024-09-06T20:06
2024-09-06T20:06
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля с 94,7 рубля, а также уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в 2025-2027 годах, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "Динамика курса (рубля - ред.) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - сказал представитель министерства. В частности, по его словам, в 2024 году курс доллара составит 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно. Весной министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году в среднем на уровне 94,7 рубля; в 2025 году - 98,6 рубля, в 2026 и 2027 годах - 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля с 94,7 рубля, а также уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в 2025-2027 годах, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства.
Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Динамика курса (рубля - ред.) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - сказал представитель министерства.
В частности, по его словам, в 2024 году курс доллара составит 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.
Весной министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году в среднем на уровне 94,7 рубля; в 2025 году - 98,6 рубля, в 2026 и 2027 годах - 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.