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Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара - РИА Новости, 06.09.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
20:06 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kurs-1971176796.html
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара - РИА Новости, 06.09.2024
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара
Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля с 94,7 рубля, а также уточнило в пользу более крепкого рубля... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:06
2024-09-06T20:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля с 94,7 рубля, а также уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в 2025-2027 годах, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "Динамика курса (рубля - ред.) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - сказал представитель министерства. В частности, по его словам, в 2024 году курс доллара составит 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно. Весной министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году в среднем на уровне 94,7 рубля; в 2025 году - 98,6 рубля, в 2026 и 2027 годах - 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара

МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля с 94,7 рубля, а также уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в 2025-2027 годах, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства.
Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Динамика курса (рубля - ред.) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - сказал представитель министерства.
В частности, по его словам, в 2024 году курс доллара составит 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.
Весной министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году в среднем на уровне 94,7 рубля; в 2025 году - 98,6 рубля, в 2026 и 2027 годах - 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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