https://ria.ru/20240906/kurs-1971176796.html

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара - РИА Новости, 06.09.2024

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара

Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля с 94,7 рубля, а также уточнило в пользу более крепкого рубля... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:06

2024-09-06T20:06

2024-09-06T20:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2024 году до 91,2 рубля с 94,7 рубля, а также уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в 2025-2027 годах, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "Динамика курса (рубля - ред.) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - сказал представитель министерства. В частности, по его словам, в 2024 году курс доллара составит 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно. Весной министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году в среднем на уровне 94,7 рубля; в 2025 году - 98,6 рубля, в 2026 и 2027 годах - 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.

https://ria.ru/20240906/kurs-1971176164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)