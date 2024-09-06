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МЭР прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля - РИА Новости, 06.09.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
20:05 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kurs-1971176164.html
МЭР прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля
МЭР прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля - РИА Новости, 06.09.2024
МЭР прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля
Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:05
2024-09-06T20:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "Курс доллара на конец 2024 года - 93,8", - сказал представитель министерства. По его словам, на конец 2025 года курс доллара ожидается на уровне 98,7 рубля, на конец 2026 - 101,1 рубля, на конец 2027 - 105 рублей.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства.
Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Курс доллара на конец 2024 года - 93,8", - сказал представитель министерства.
По его словам, на конец 2025 года курс доллара ожидается на уровне 98,7 рубля, на конец 2026 - 101,1 рубля, на конец 2027 - 105 рублей.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
Вчера, 12:25
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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