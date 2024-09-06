https://ria.ru/20240906/kurs-1971176164.html

МЭР прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля

МЭР прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля - РИА Новости, 06.09.2024

МЭР прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 рубля

Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:05

2024-09-06T20:05

2024-09-06T20:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "Курс доллара на конец 2024 года - 93,8", - сказал представитель министерства. По его словам, на конец 2025 года курс доллара ожидается на уровне 98,7 рубля, на конец 2026 - 101,1 рубля, на конец 2027 - 105 рублей.

https://ria.ru/20240906/valyuta-1971022264.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)