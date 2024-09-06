https://ria.ru/20240906/kuleba-1971003817.html

Стали известны новые подробности об отставке Кулебы

Стали известны новые подробности об отставке Кулебы - РИА Новости, 06.09.2024

Стали известны новые подробности об отставке Кулебы

Дмитрий Кулеба хотел остаться главой МИД Украины, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. "Мы знаем, что Кулеба не хотел... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:19

2024-09-06T11:19

2024-09-06T11:56

в мире

дмитрий кулеба

украина

европа

андрей сибига

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дмитрий Кулеба хотел остаться главой МИД Украины, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. "Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением сложная", — говорится в публикации. Накануне украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html

украина

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в мире, дмитрий кулеба, украина, европа, андрей сибига