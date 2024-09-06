Стали известны новые подробности об отставке Кулебы
В ЕС сообщили о нежелании Кулебы уходить с должности главы МИД Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дмитрий Кулеба хотел остаться главой МИД Украины, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.
"Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением сложная", — говорится в публикации.
Накануне украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
"Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением сложная", — говорится в публикации.
Накануне украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.