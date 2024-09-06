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Стали известны новые подробности об отставке Кулебы - РИА Новости, 06.09.2024
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11:19 06.09.2024 (обновлено: 11:56 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/kuleba-1971003817.html
Стали известны новые подробности об отставке Кулебы
Стали известны новые подробности об отставке Кулебы - РИА Новости, 06.09.2024
Стали известны новые подробности об отставке Кулебы
Дмитрий Кулеба хотел остаться главой МИД Украины, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. "Мы знаем, что Кулеба не хотел... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:19
2024-09-06T11:56
в мире
дмитрий кулеба
украина
европа
андрей сибига
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дмитрий Кулеба хотел остаться главой МИД Украины, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. "Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением сложная", — говорится в публикации. Накануне украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, европа, андрей сибига
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Европа, Андрей Сибига
Стали известны новые подробности об отставке Кулебы

В ЕС сообщили о нежелании Кулебы уходить с должности главы МИД Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дмитрий Кулеба хотел остаться главой МИД Украины, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

"Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением сложная", — говорится в публикации.

Накануне украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины
Вчера, 14:05
 
В миреДмитрий КулебаУкраинаЕвропаАндрей Сибига
 
 
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