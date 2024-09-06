https://ria.ru/20240906/kreml-1971038313.html

Песков прокомментировал призыв Тайваня отобрать земли России в пользу Китая

Песков прокомментировал призыв Тайваня отобрать земли России в пользу Китая - РИА Новости, 06.09.2024

Песков прокомментировал призыв Тайваня отобрать земли России в пользу Китая

В Кремле не видели заявлений главы тайваньской администрации Лая Циндэ о якобы необходимости для Китая отобрать российские земли, вряд ли подобное можно... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:33

2024-09-06T13:33

2024-09-06T13:33

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китай

тайвань

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дмитрий песков

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Кремле не видели заявлений главы тайваньской администрации Лая Циндэ о якобы необходимости для Китая отобрать российские земли, вряд ли подобное можно воспринимать как серьезные высказывания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Лай Циндэ заявил, что проблема Тайваня для Пекина якобы не связана с территориальной целостностью, иначе, по его мнению, Китаю следовало бы вернуть земли, переданные Российской империи в рамках Айгунского договора в XIX веке. "Нет, мы таких заявлений не видели, честно говоря. Ну и даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы администрации Тайваня.

https://ria.ru/20240903/tayvan-1970183155.html

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в мире, китай, тайвань, россия, дмитрий песков