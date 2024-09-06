https://ria.ru/20240906/krazha-1971169309.html

В Подмосковье пресекли две кражи партий хозтоваров по одной схеме

В Подмосковье пресекли две кражи партий хозтоваров по одной схеме - РИА Новости, 06.09.2024

В Подмосковье пресекли две кражи партий хозтоваров по одной схеме

Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли сразу две попытки кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов в Балашихе, задержаны четыре правонарушителя, которые... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:34

2024-09-06T19:34

2024-09-06T19:51

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

железнодорожный

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли сразу две попытки кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов в Балашихе, задержаны четыре правонарушителя, которые действовали по одной и той же схеме, сообщает Росгвардия по Московской области. "В городском округе Балашиха сотрудники Росгвардии за один день пресекли сразу два факта кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов. В результате стражи порядка задержали четверых правонарушителей", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным Росгвардии, в обоих случаях злоумышленники использовали одну и ту же схему: пытались пронести сумку с украденными товарами мимо кассы, избегая металлодетекторов. В магазине на шоссе Энтузиастов действовало двое мужчин, а в торговой точке микрорайона Железнодорожный — две женщины. На видео Росгвардии отчетливо видно, как женщины сначала рассматривают товар, а затем складывают в свои сумки понравившуюся продукцию. Задержанные доставлены росгвардейцами в отдел полиции для выяснения обстоятельств, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html

балашиха

московская область (подмосковье)

железнодорожный

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), железнодорожный, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)