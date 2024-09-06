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В Подмосковье пресекли две кражи партий хозтоваров по одной схеме - РИА Новости, 06.09.2024
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19:34 06.09.2024 (обновлено: 19:51 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/krazha-1971169309.html
В Подмосковье пресекли две кражи партий хозтоваров по одной схеме
В Подмосковье пресекли две кражи партий хозтоваров по одной схеме - РИА Новости, 06.09.2024
В Подмосковье пресекли две кражи партий хозтоваров по одной схеме
Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли сразу две попытки кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов в Балашихе, задержаны четыре правонарушителя, которые... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:34
2024-09-06T19:51
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
железнодорожный
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли сразу две попытки кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов в Балашихе, задержаны четыре правонарушителя, которые действовали по одной и той же схеме, сообщает Росгвардия по Московской области. "В городском округе Балашиха сотрудники Росгвардии за один день пресекли сразу два факта кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов. В результате стражи порядка задержали четверых правонарушителей", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным Росгвардии, в обоих случаях злоумышленники использовали одну и ту же схему: пытались пронести сумку с украденными товарами мимо кассы, избегая металлодетекторов. В магазине на шоссе Энтузиастов действовало двое мужчин, а в торговой точке микрорайона Железнодорожный — две женщины. На видео Росгвардии отчетливо видно, как женщины сначала рассматривают товар, а затем складывают в свои сумки понравившуюся продукцию. Задержанные доставлены росгвардейцами в отдел полиции для выяснения обстоятельств, заключили в ведомстве.
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балашиха
московская область (подмосковье)
железнодорожный
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), железнодорожный, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Железнодорожный, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье пресекли две кражи партий хозтоваров по одной схеме

В Балашихе за сутки пресекли две попытки кражи партий товаров из гипермаркетов

© Росгвардия. Московская область/Telegram Женщина крадет бытовые товары из магазина в Балашихе
 Женщина крадет бытовые товары из магазина в Балашихе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Росгвардия. Московская область/Telegram
Женщина крадет бытовые товары из магазина в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли сразу две попытки кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов в Балашихе, задержаны четыре правонарушителя, которые действовали по одной и той же схеме, сообщает Росгвардия по Московской области.
"В городском округе Балашиха сотрудники Росгвардии за один день пресекли сразу два факта кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов. В результате стражи порядка задержали четверых правонарушителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Росгвардии, в обоих случаях злоумышленники использовали одну и ту же схему: пытались пронести сумку с украденными товарами мимо кассы, избегая металлодетекторов. В магазине на шоссе Энтузиастов действовало двое мужчин, а в торговой точке микрорайона Железнодорожный — две женщины. На видео Росгвардии отчетливо видно, как женщины сначала рассматривают товар, а затем складывают в свои сумки понравившуюся продукцию.
Задержанные доставлены росгвардейцами в отдел полиции для выяснения обстоятельств, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)ЖелезнодорожныйФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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