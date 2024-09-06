https://ria.ru/20240906/krazha-1971108221.html
В Ростовской области украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
В Ростовской области украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО - РИА Новости, 06.09.2024
В Ростовской области украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для бойцов спецоперации в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:43
2024-09-06T16:43
2024-09-06T16:43
происшествия
россия
аксайский район
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для бойцов спецоперации в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств, предназначенных для помощи участникам СВО (пункт "а", части 2 статьи 158 УК РФ)", - сказал он. По данным следствия, 4 сентября текущего года двое мужчин украли пластиковый контейнер с пожертвованиями для помощи бойцам СВО, который находился в продуктовом магазине в Аксайском районе области. В ящике было 8 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Позже, как сообщало УФСБ России по Ростовской области, один из подозреваемых был задержан. Им оказался житель Ростова-на-Дону 1984 года рождения, ранее судимый за кражу, грабеж, мошенничество и незаконный сбыт наркотиков. Второго подозреваемого ищут.
https://ria.ru/20240424/grabiteli-1942024466.html
россия
аксайский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, аксайский район, ростовская область
Происшествия, Россия, Аксайский район, Ростовская область
В Ростовской области украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
СК возбудил уголовное дело после кражи ящика с пожертвованиями для бойцов СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для бойцов спецоперации в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств, предназначенных для помощи участникам СВО (пункт "а", части 2 статьи 158 УК РФ)", - сказал он.
По данным следствия, 4 сентября текущего года двое мужчин украли пластиковый контейнер с пожертвованиями для помощи бойцам СВО, который находился в продуктовом магазине в Аксайском районе области. В ящике было 8 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.
Позже, как сообщало УФСБ России по Ростовской области, один из подозреваемых был задержан. Им оказался житель Ростова-на-Дону
1984 года рождения, ранее судимый за кражу, грабеж, мошенничество и незаконный сбыт наркотиков. Второго подозреваемого ищут.