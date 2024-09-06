https://ria.ru/20240906/krazha-1971108221.html

В Ростовской области украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

В Ростовской области украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО - РИА Новости, 06.09.2024

В Ростовской области украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для бойцов спецоперации в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:43

2024-09-06T16:43

2024-09-06T16:43

происшествия

россия

аксайский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для бойцов спецоперации в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств, предназначенных для помощи участникам СВО (пункт "а", части 2 статьи 158 УК РФ)", - сказал он. По данным следствия, 4 сентября текущего года двое мужчин украли пластиковый контейнер с пожертвованиями для помощи бойцам СВО, который находился в продуктовом магазине в Аксайском районе области. В ящике было 8 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Позже, как сообщало УФСБ России по Ростовской области, один из подозреваемых был задержан. Им оказался житель Ростова-на-Дону 1984 года рождения, ранее судимый за кражу, грабеж, мошенничество и незаконный сбыт наркотиков. Второго подозреваемого ищут.

https://ria.ru/20240424/grabiteli-1942024466.html

россия

аксайский район

ростовская область

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происшествия, россия, аксайский район, ростовская область