https://ria.ru/20240906/krasnov-1971164256.html

Краснов: всем клиентам рекомендуем российское право и арбитраж

Краснов: всем клиентам рекомендуем российское право и арбитраж - РИА Новости, 06.09.2024

Краснов: всем клиентам рекомендуем российское право и арбитраж

Бизнесу лучше вести новые сделки и решать арбитражные споры в России, где проведена большая работа по реформированию гражданского законодательства, либо в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:23

2024-09-06T19:23

2024-09-06T19:27

игорь краснов

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бизнесу лучше вести новые сделки и решать арбитражные споры в России, где проведена большая работа по реформированию гражданского законодательства, либо в дружественных странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил на сессии ВЭФ "Развитие международного коммерческого арбитража в странах АТР" главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов. "Мы в свое время проделали большую работу с правительством и ведущими российскими юридическими компаниями по реформе гражданского законодательства, чтобы сделать его более диспозитивным и нацеленным на свободу договора, расширив возможности работы сторон в российском праве и юрисдикции", — приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Краснова. Он добавил, что исторически немалая часть инвестпроектов оформлялась в английском праве. "По факту очень часто вопросы, связанные с крупными российскими компаниями и их активами, рассматривают не российские суды и арбитражи, а суды и арбитражи недружественных стран. И, конечно, возникают довольно серьезные проблемы при доступе к правосудию", — подчеркнул Краснов. Примеров много — от проблем с оплатой услуг юристов, представляющих интересы россиян, до боязни работать с компаниями, попавшими под санкции. "Находятся принципиальные адвокаты, юристы, считающие, что у всех есть право на правосудие и возможность получить доступ к судебной системе. Но таких юристов и экспертов немного. И в этом смысле, когда выбираешь юрисдикцию, надо понимать и помнить, что ты в каком-то смысле отдаешь часть своего правового суверенитета иностранному государству", — сказал Краснов. Главный юрист ВЭБ.РФ также добавил, что институт развития приветствует динамику развития отношений с альтернативными арбитражами стран АТР. "На момент входа в проект всегда один из ключевых вопросов — чья эта юрисдикция, какое право будет применяться относительно сделки, и где будут рассматриваться споры. Мы всегда по возможности нашим клиентам предлагаем российские арбитраж и право. Но поскольку у наших партнеров тоже есть право голоса, и они хотят иметь баланс интересов, хорошей альтернативой являются как раз арбитражные центры Азиатско-Тихоокеанского региона", — заключил Краснов. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240629/forum-1956353095.html

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игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вэб.рф (вэб)