https://ria.ru/20240906/krasnogorovka-1971063448.html
Пушилин посетил Красногоровку в ДНР
Пушилин посетил Красногоровку в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024
Пушилин посетил Красногоровку в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин посетил город Красногоровка в ближайших предместьях к западу от Донецка и сообщил, что подразделения ВСУ еще не полностью выбиты с... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:43
2024-09-06T14:43
2024-09-06T15:00
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
владимир новиков
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971067744_0:0:1262:710_1920x0_80_0_0_5d90f1dc7d17655cfe71724c84eaad56.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин посетил город Красногоровка в ближайших предместьях к западу от Донецка и сообщил, что подразделения ВСУ еще не полностью выбиты с окраин города, но несут ежедневные потери. "Наконец-то после более чем 10-летнего перерыва побывал в Красногоровке… Когда приехал к ребятам, увидел управление боем: на экранах видны все окрестности, противник, его действия. Враг еще полностью не выбит из окраин Красногоровки, несет ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что город в числе других подразделений освобождает отряд "Шторм" 110-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии, подразделением командует Владимир Новиков с позывным "Белый". Глава республики подчеркнул, что бойцы отряда спасают местное население - они рассказали, как была из зоны боев спасена женщина. "Эта история красноречиво показывает, чем мы отличаемся от наших врагов", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html
красногоровка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971067744_0:0:950:712_1920x0_80_0_0_451ed31924db70d2a76bfccf89850509.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногоровка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир новиков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Новиков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин посетил Красногоровку в ДНР
Пушилин: ВСУ несут ежедневные потери на окраинах Красногоровки в ДНР