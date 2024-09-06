https://ria.ru/20240906/krasnogorovka-1971063448.html

Пушилин посетил Красногоровку в ДНР

Пушилин посетил Красногоровку в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024

Пушилин посетил Красногоровку в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин посетил город Красногоровка в ближайших предместьях к западу от Донецка и сообщил, что подразделения ВСУ еще не полностью выбиты с... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:43

2024-09-06T14:43

2024-09-06T15:00

специальная военная операция на украине

красногоровка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

владимир новиков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин посетил город Красногоровка в ближайших предместьях к западу от Донецка и сообщил, что подразделения ВСУ еще не полностью выбиты с окраин города, но несут ежедневные потери. "Наконец-то после более чем 10-летнего перерыва побывал в Красногоровке… Когда приехал к ребятам, увидел управление боем: на экранах видны все окрестности, противник, его действия. Враг еще полностью не выбит из окраин Красногоровки, несет ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что город в числе других подразделений освобождает отряд "Шторм" 110-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии, подразделением командует Владимир Новиков с позывным "Белый". Глава республики подчеркнул, что бойцы отряда спасают местное население - они рассказали, как была из зоны боев спасена женщина. "Эта история красноречиво показывает, чем мы отличаемся от наших врагов", - подчеркнул Пушилин.

https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html

красногоровка

донецкая народная республика

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красногоровка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир новиков, вооруженные силы украины, безопасность