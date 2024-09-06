https://ria.ru/20240906/kostin-1971038808.html

Костин усомнился в действенности вторичных санкций США против банков

Костин усомнился в действенности вторичных санкций США против банков - РИА Новости, 06.09.2024

Костин усомнился в действенности вторичных санкций США против банков

Соединенные Штаты сейчас активно педалируют тему введения вторичных санкций против банков, однако это маловероятно из-за расчетов в национальных валютах,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:34

2024-09-06T15:34

2024-09-06T15:34

банки

россия

втб (банк)

андрей костин (банкир)

брикс

шос

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

китай

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты сейчас активно педалируют тему введения вторичных санкций против банков, однако это маловероятно из-за расчетов в национальных валютах, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке.Он отметил, что у каждой страны есть свой интерес работы с Россией. При этом США говорят о введении вторичных санкций."Сейчас они (США – ред.) активно педалируют тему вторичных санкций, которые, собственно, очень с трудом даже в рамках американских понятий могут присутствовать, поскольку банки производят расчеты в национальных валютах с российскими банками. Строго говоря, это никоим образом не подпадает под юрисдикцию Соединенных Штатов как бы они это на это не смотрели", - сказал Костин.Он также добавил, что отход США даже от собственных правил – должен убедить страны глобального юга, если там еще оставались какие-то сомнения, что Америка — это некомфортный экономический партнер, что их задача не выстраивание справедливого и равноправного сотрудничества, а сохранение принципа подчинения и зависимости.При этом председатель комитета "Опоры России" по финрынкам Павел Самиев убежден, что нужно не просто обходить санкции, а формировать альтернативные платежные системы."Именно так и нужно понимать задачу – не только искать механизмы, которые обходят санкции, а создавать большую систему финансовых потоков, платежей, инвестиций глобального юга, так, чтобы эта система не базировалась на западных стандартах, на американском комплаенсе. Ведь доходит до совершенного уже абсурда – когда банк в Азии, причем, не "дочка" американского или европейского финансового учреждения, но риск-офицеры или руководители из США или европейских стран, и они определяют политику банка. В сущности, после краха колониальной системы, возник новый колониализм – финансово-промышленный - и именно финансовая система, которая почти во всем мире подчинена Западу, – это самый главный инструмент контроля мировой экономики, в том числе и глобального юга", - сообщил Самиев РИА Новости.Он добавил, что за последние годы прогресс заметен: формируется финансовая система глобального юга. Страны-локомотивы в этом вопросе – Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, к ним подключаются страны Африки и Ближнего Востока."Эта система по мере собственного усиления, накопления мощности, формирования самостоятельной платежной инфраструктуры перестает опасаться давления западных стран, санкций и потенциальных ограничений. Россия, прежде всего, должна активно работать с партнерами именно в этом направлении: это долгосрочная и большая задача, но именно это и позволит совместно сформировать альтернативную финансовую систему, которая впоследствии может вполне обогнать западно-ориентированную. Ведь сегодня быстрее растут экономики глобального юга – как бы мы ни считали их динамику стран БРИКС, стран АСЕАН, Азии и Африки, ШОС – доля в мировой экономике этих стран быстро увеличивается, в противовес снижению доли ЕС и США", - подчеркнул председатель комитета "Опоры России".Между тем, по словам руководителя департамента развития международных расчетов ВТБ Ольги Баши, сейчас банк производит расчеты рубль-донг, рубль-рупия, рубль-юань. При этом расчет в китайской валюте бьет рекорды."Доля расчетов в юанях бьет все рекорды. В июле 24-го доля юаня в международных расчетах выросла до рекордных 4,7%. И юань вообще держит гордое четвертое место по популярности после доллара, евро и британского фунта. Соответственно, доля юаня как мировой валюты на рынке торгового финансирования достигла уже 6%. И теперь уступает лишь доллару. Поэтому все больше звучит голосов по интернализации юаня", - отметила Баша.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.

https://ria.ru/20240906/nachoev-1971002271.html

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Артем Смирнов

банки, россия, втб (банк), андрей костин (банкир), брикс, шос, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, африка, индия