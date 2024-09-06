Рейтинг@Mail.ru
Костин усомнился в действенности вторичных санкций США против банков - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kostin-1971038808.html
Костин усомнился в действенности вторичных санкций США против банков
Костин усомнился в действенности вторичных санкций США против банков - РИА Новости, 06.09.2024
Костин усомнился в действенности вторичных санкций США против банков
Соединенные Штаты сейчас активно педалируют тему введения вторичных санкций против банков, однако это маловероятно из-за расчетов в национальных валютах,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:34
банки
россия
втб (банк)
андрей костин (банкир)
брикс
шос
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты сейчас активно педалируют тему введения вторичных санкций против банков, однако это маловероятно из-за расчетов в национальных валютах, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке.Он отметил, что у каждой страны есть свой интерес работы с Россией. При этом США говорят о введении вторичных санкций."Сейчас они (США – ред.) активно педалируют тему вторичных санкций, которые, собственно, очень с трудом даже в рамках американских понятий могут присутствовать, поскольку банки производят расчеты в национальных валютах с российскими банками. Строго говоря, это никоим образом не подпадает под юрисдикцию Соединенных Штатов как бы они это на это не смотрели", - сказал Костин.Он также добавил, что отход США даже от собственных правил – должен убедить страны глобального юга, если там еще оставались какие-то сомнения, что Америка — это некомфортный экономический партнер, что их задача не выстраивание справедливого и равноправного сотрудничества, а сохранение принципа подчинения и зависимости.При этом председатель комитета "Опоры России" по финрынкам Павел Самиев убежден, что нужно не просто обходить санкции, а формировать альтернативные платежные системы."Именно так и нужно понимать задачу – не только искать механизмы, которые обходят санкции, а создавать большую систему финансовых потоков, платежей, инвестиций глобального юга, так, чтобы эта система не базировалась на западных стандартах, на американском комплаенсе. Ведь доходит до совершенного уже абсурда – когда банк в Азии, причем, не "дочка" американского или европейского финансового учреждения, но риск-офицеры или руководители из США или европейских стран, и они определяют политику банка. В сущности, после краха колониальной системы, возник новый колониализм – финансово-промышленный - и именно финансовая система, которая почти во всем мире подчинена Западу, – это самый главный инструмент контроля мировой экономики, в том числе и глобального юга", - сообщил Самиев РИА Новости.Он добавил, что за последние годы прогресс заметен: формируется финансовая система глобального юга. Страны-локомотивы в этом вопросе – Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, к ним подключаются страны Африки и Ближнего Востока."Эта система по мере собственного усиления, накопления мощности, формирования самостоятельной платежной инфраструктуры перестает опасаться давления западных стран, санкций и потенциальных ограничений. Россия, прежде всего, должна активно работать с партнерами именно в этом направлении: это долгосрочная и большая задача, но именно это и позволит совместно сформировать альтернативную финансовую систему, которая впоследствии может вполне обогнать западно-ориентированную. Ведь сегодня быстрее растут экономики глобального юга – как бы мы ни считали их динамику стран БРИКС, стран АСЕАН, Азии и Африки, ШОС – доля в мировой экономике этих стран быстро увеличивается, в противовес снижению доли ЕС и США", - подчеркнул председатель комитета "Опоры России".Между тем, по словам руководителя департамента развития международных расчетов ВТБ Ольги Баши, сейчас банк производит расчеты рубль-донг, рубль-рупия, рубль-юань. При этом расчет в китайской валюте бьет рекорды."Доля расчетов в юанях бьет все рекорды. В июле 24-го доля юаня в международных расчетах выросла до рекордных 4,7%. И юань вообще держит гордое четвертое место по популярности после доллара, евро и британского фунта. Соответственно, доля юаня как мировой валюты на рынке торгового финансирования достигла уже 6%. И теперь уступает лишь доллару. Поэтому все больше звучит голосов по интернализации юаня", - отметила Баша.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.
https://ria.ru/20240906/nachoev-1971002271.html
https://ria.ru/20240905/vtb-1970775023.html
https://ria.ru/20240904/vtb-1970583090.html
россия
китай
африка
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
банки, россия, втб (банк), андрей костин (банкир), брикс, шос, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, африка, индия
Банки, Россия, ВТБ (банк), Андрей Костин (банкир), БРИКС, ШОС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Китай, Африка, Индия

Костин усомнился в действенности вторичных санкций США против банков

© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты сейчас активно педалируют тему введения вторичных санкций против банков, однако это маловероятно из-за расчетов в национальных валютах, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке.
Руководитель управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ Асланбек Начоев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Асланбек Начоев: с инвестициями мир становится намного шире
Вчера, 11:15
Он отметил, что у каждой страны есть свой интерес работы с Россией. При этом США говорят о введении вторичных санкций.
"Сейчас они (США – ред.) активно педалируют тему вторичных санкций, которые, собственно, очень с трудом даже в рамках американских понятий могут присутствовать, поскольку банки производят расчеты в национальных валютах с российскими банками. Строго говоря, это никоим образом не подпадает под юрисдикцию Соединенных Штатов как бы они это на это не смотрели", - сказал Костин.
Он также добавил, что отход США даже от собственных правил – должен убедить страны глобального юга, если там еще оставались какие-то сомнения, что Америка — это некомфортный экономический партнер, что их задача не выстраивание справедливого и равноправного сотрудничества, а сохранение принципа подчинения и зависимости.
При этом председатель комитета "Опоры России" по финрынкам Павел Самиев убежден, что нужно не просто обходить санкции, а формировать альтернативные платежные системы.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ВТБ: доступность финпродуктов и услуг для россиян выросла на 35 процентов
5 сентября, 11:39
"Именно так и нужно понимать задачу – не только искать механизмы, которые обходят санкции, а создавать большую систему финансовых потоков, платежей, инвестиций глобального юга, так, чтобы эта система не базировалась на западных стандартах, на американском комплаенсе. Ведь доходит до совершенного уже абсурда – когда банк в Азии, причем, не "дочка" американского или европейского финансового учреждения, но риск-офицеры или руководители из США или европейских стран, и они определяют политику банка. В сущности, после краха колониальной системы, возник новый колониализм – финансово-промышленный - и именно финансовая система, которая почти во всем мире подчинена Западу, – это самый главный инструмент контроля мировой экономики, в том числе и глобального юга", - сообщил Самиев РИА Новости.
Он добавил, что за последние годы прогресс заметен: формируется финансовая система глобального юга. Страны-локомотивы в этом вопросе – Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, к ним подключаются страны Африки и Ближнего Востока.
"Эта система по мере собственного усиления, накопления мощности, формирования самостоятельной платежной инфраструктуры перестает опасаться давления западных стран, санкций и потенциальных ограничений. Россия, прежде всего, должна активно работать с партнерами именно в этом направлении: это долгосрочная и большая задача, но именно это и позволит совместно сформировать альтернативную финансовую систему, которая впоследствии может вполне обогнать западно-ориентированную. Ведь сегодня быстрее растут экономики глобального юга – как бы мы ни считали их динамику стран БРИКС, стран АСЕАН, Азии и Африки, ШОС – доля в мировой экономике этих стран быстро увеличивается, в противовес снижению доли ЕС и США", - подчеркнул председатель комитета "Опоры России".
Между тем, по словам руководителя департамента развития международных расчетов ВТБ Ольги Баши, сейчас банк производит расчеты рубль-донг, рубль-рупия, рубль-юань. При этом расчет в китайской валюте бьет рекорды.
"Доля расчетов в юанях бьет все рекорды. В июле 24-го доля юаня в международных расчетах выросла до рекордных 4,7%. И юань вообще держит гордое четвертое место по популярности после доллара, евро и британского фунта. Соответственно, доля юаня как мировой валюты на рынке торгового финансирования достигла уже 6%. И теперь уступает лишь доллару. Поэтому все больше звучит голосов по интернализации юаня", - отметила Баша.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.
Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 миллиардов рублей
4 сентября, 17:24
 
БанкиРоссияВТБ (банк)Андрей Костин (банкир)БРИКСШОСВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)КитайАфрикаИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала