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В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2024
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12:51 06.09.2024 (обновлено: 12:57 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/koshki-1971028439.html
В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО
В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2024
В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО
Кошки из Астраханской области "служат" в десантно-штурмовом полку на территории спецоперации, куда их доставили для борьбы с полевыми мышами и крысами,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:51
2024-09-06T12:57
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Кошки из Астраханской области "служат" в десантно-штурмовом полку на территории спецоперации, куда их доставили для борьбы с полевыми мышами и крысами, портящими спецтехнику, еду и одежду, сообщила администрация губернатора региона. Так, одной из необычных просьб военнослужащих к главе села Осыпной бугор Приволжского района области Фаилю Бердиеву было привезти кошек. Солдаты жаловались, что полевые мыши и крысы портят спецтехнику, еду и одежду. Для бойцов выбрали пять уличных кошек. По совету ветврача животных перевозили в специальных переносках, создав для них комфортные условия. "Усатые почти год "служат" в 56-м десантно-штурмовом полку на территории спецоперации. За короткое время они переловили в блиндажах и палатках всех грызунов", - говорится в сообщении. Также бойцам направляют продукты, вещи, спецтехнику и медикаменты.
https://radiosputnik.ru/20240818/koshka-1966438588.html
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Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество, Астраханская область, Приволжский район
В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО

Кошки из Астраханской области "служат" в десантно-штурмовом полку в зоне СВО

© Пресс-служба Губернатора Астраханской областиКошки из Астраханской области "служат" в десантно-штурмовом полку в зоне СВО. Кадр видео
Кошки из Астраханской области служат в десантно-штурмовом полку в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Пресс-служба Губернатора Астраханской области
Кошки из Астраханской области "служат" в десантно-штурмовом полку в зоне СВО. Кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Кошки из Астраханской области "служат" в десантно-штурмовом полку на территории спецоперации, куда их доставили для борьбы с полевыми мышами и крысами, портящими спецтехнику, еду и одежду, сообщила администрация губернатора региона.
Так, одной из необычных просьб военнослужащих к главе села Осыпной бугор Приволжского района области Фаилю Бердиеву было привезти кошек. Солдаты жаловались, что полевые мыши и крысы портят спецтехнику, еду и одежду.
Для бойцов выбрали пять уличных кошек. По совету ветврача животных перевозили в специальных переносках, создав для них комфортные условия.
"Усатые почти год "служат" в 56-м десантно-штурмовом полку на территории спецоперации. За короткое время они переловили в блиндажах и палатках всех грызунов", - говорится в сообщении.
Также бойцам направляют продукты, вещи, спецтехнику и медикаменты.
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