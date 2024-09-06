https://ria.ru/20240906/koshki-1971028439.html

В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО

В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2024

В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО

Кошки из Астраханской области "служат" в десантно-штурмовом полку на территории спецоперации, куда их доставили для борьбы с полевыми мышами и крысами,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:51

2024-09-06T12:51

2024-09-06T12:57

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Кошки из Астраханской области "служат" в десантно-штурмовом полку на территории спецоперации, куда их доставили для борьбы с полевыми мышами и крысами, портящими спецтехнику, еду и одежду, сообщила администрация губернатора региона. Так, одной из необычных просьб военнослужащих к главе села Осыпной бугор Приволжского района области Фаилю Бердиеву было привезти кошек. Солдаты жаловались, что полевые мыши и крысы портят спецтехнику, еду и одежду. Для бойцов выбрали пять уличных кошек. По совету ветврача животных перевозили в специальных переносках, создав для них комфортные условия. "Усатые почти год "служат" в 56-м десантно-штурмовом полку на территории спецоперации. За короткое время они переловили в блиндажах и палатках всех грызунов", - говорится в сообщении. Также бойцам направляют продукты, вещи, спецтехнику и медикаменты.

https://radiosputnik.ru/20240818/koshka-1966438588.html

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общество, здоровье - общество, астраханская область, приволжский район