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Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте - РИА Новости, 06.09.2024
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19:36 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/konventsiya-1971170730.html
Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте
Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте - РИА Новости, 06.09.2024
Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте
Великобритания, США и Евросоюз подписали первый юридически обязывающий международный договор об использовании искусственного интеллекта (ИИ), следует из... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:36
2024-09-06T19:36
в мире
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ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Великобритания, США и Евросоюз подписали первый юридически обязывающий международный договор об использовании искусственного интеллекта (ИИ), следует из коммюнике на сайте Совета Европы. "Рамочная конвенцию подписали Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино, Великобритания, Израиль, США и ЕС", - говорится в коммюнике. Как указано в тексте, договор устанавливает правовую основу, охватывающую весь жизненный цикл систем искусственного интеллекта. "Он поощряет прогресс и инновации в этой области, одновременно снижая риски, которые ИИ может представлять для прав человека, демократии и верховенства закона", - следует из релиза. Ранее газета Financial Times сообщала, что этот документ в течение двух лет разрабатывался более, чем 50 странами, среди которых Канада, Израиль, Япония и Австралия. Все подписавшие его стороны будут нести ответственность за любые вредоносные и дискриминационные результаты деятельности систем ИИ. Соглашение обязывает следить за соблюдением равенства и прав на неприкосновенность, а также за тем, чтобы пострадавшие от связанных с ИИ нарушений могли обратиться в суд.
https://ria.ru/20240826/kitaj-1968592556.html
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в мире, великобритания, сша, израиль, совет европы, евросоюз
В мире, Великобритания, США, Израиль, Совет Европы, Евросоюз
Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте

Великобритания, США и ЕС подписали первую международную конвенцию об ИИ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Великобритания, США и Евросоюз подписали первый юридически обязывающий международный договор об использовании искусственного интеллекта (ИИ), следует из коммюнике на сайте Совета Европы.
"Рамочная конвенцию подписали Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино, Великобритания, Израиль, США и ЕС", - говорится в коммюнике.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Китае появился институт контроля над искусственным интеллектом
26 августа, 18:23
Как указано в тексте, договор устанавливает правовую основу, охватывающую весь жизненный цикл систем искусственного интеллекта.
"Он поощряет прогресс и инновации в этой области, одновременно снижая риски, которые ИИ может представлять для прав человека, демократии и верховенства закона", - следует из релиза.
Ранее газета Financial Times сообщала, что этот документ в течение двух лет разрабатывался более, чем 50 странами, среди которых Канада, Израиль, Япония и Австралия.
Все подписавшие его стороны будут нести ответственность за любые вредоносные и дискриминационные результаты деятельности систем ИИ. Соглашение обязывает следить за соблюдением равенства и прав на неприкосновенность, а также за тем, чтобы пострадавшие от связанных с ИИ нарушений могли обратиться в суд.
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