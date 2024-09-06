https://ria.ru/20240906/konventsiya-1971170730.html

Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте

Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте - РИА Новости, 06.09.2024

Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте

Великобритания, США и Евросоюз подписали первый юридически обязывающий международный договор об использовании искусственного интеллекта (ИИ), следует из... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:36

2024-09-06T19:36

2024-09-06T19:36

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ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Великобритания, США и Евросоюз подписали первый юридически обязывающий международный договор об использовании искусственного интеллекта (ИИ), следует из коммюнике на сайте Совета Европы. "Рамочная конвенцию подписали Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино, Великобритания, Израиль, США и ЕС", - говорится в коммюнике. Как указано в тексте, договор устанавливает правовую основу, охватывающую весь жизненный цикл систем искусственного интеллекта. "Он поощряет прогресс и инновации в этой области, одновременно снижая риски, которые ИИ может представлять для прав человека, демократии и верховенства закона", - следует из релиза. Ранее газета Financial Times сообщала, что этот документ в течение двух лет разрабатывался более, чем 50 странами, среди которых Канада, Израиль, Япония и Австралия. Все подписавшие его стороны будут нести ответственность за любые вредоносные и дискриминационные результаты деятельности систем ИИ. Соглашение обязывает следить за соблюдением равенства и прав на неприкосновенность, а также за тем, чтобы пострадавшие от связанных с ИИ нарушений могли обратиться в суд.

https://ria.ru/20240826/kitaj-1968592556.html

https://ria.ru/20240830/makron-1969536977.html

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в мире, великобритания, сша, израиль, совет европы, евросоюз