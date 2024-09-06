https://ria.ru/20240906/konkurs-1971033989.html
Стартовал прием заявок на конкурс по поддержке талантливых студентов
Стартовал прием заявок на конкурс по поддержке талантливых студентов - РИА Новости, 06.09.2024
Стартовал прием заявок на конкурс по поддержке талантливых студентов
Стартовала регистрация на ежегодный конкурс "Именные гранты ВТБ", направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов; 20 лучших участников РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:13
2024-09-06T13:13
2024-09-06T13:13
россия
втб (банк)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Стартовала регистрация на ежегодный конкурс "Именные гранты ВТБ", направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов; 20 лучших участников получат гранты в размере 200 тысяч рублей и смогут потратить их на свое профессиональное развитие, сообщает пресс-служба банка. Конкурс "Именные гранты ВТБ" проводится в формате образовательного онлайн-курса, где участники посещают мастер-классы от ведущих экспертов, выполняют задания и зарабатывают баллы. Спикеры проведут мастер-классы по трем направлениям: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры, говорится в сообщении. "Мы открыли набор на пятый сезон программы. В прошлом году мы получили более четырех тысяч заявок на конкурс, и ожидаем, что в этом году еще больше талантливых студентов захотят попробовать себя в этом проекте. <…>", – отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что принять участие в онлайн-курсе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2025–2026 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 33 ведущих вузов России. Заявки принимаются до 10 октября.
https://ria.ru/20240905/vtb-1970827555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб (банк)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Стартовала регистрация на ежегодный конкурс "Именные гранты ВТБ", направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов; 20 лучших участников получат гранты в размере 200 тысяч рублей и смогут потратить их на свое профессиональное развитие, сообщает пресс-служба банка.
Конкурс "Именные гранты ВТБ" проводится в формате образовательного онлайн-курса, где участники посещают мастер-классы от ведущих экспертов, выполняют задания и зарабатывают баллы. Спикеры проведут мастер-классы по трем направлениям: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры, говорится в сообщении.
"Мы открыли набор на пятый сезон программы. В прошлом году мы получили более четырех тысяч заявок на конкурс, и ожидаем, что в этом году еще больше талантливых студентов захотят попробовать себя в этом проекте. <…>", – отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ
Глеб Ермаков, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что принять участие в онлайн-курсе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2025–2026 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 33 ведущих вузов России. Заявки принимаются до 10 октября.