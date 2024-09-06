https://ria.ru/20240906/konkurs-1971033989.html

Стартовал прием заявок на конкурс по поддержке талантливых студентов

Стартовал прием заявок на конкурс по поддержке талантливых студентов - РИА Новости, 06.09.2024

Стартовал прием заявок на конкурс по поддержке талантливых студентов

Стартовала регистрация на ежегодный конкурс "Именные гранты ВТБ", направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов; 20 лучших участников РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:13

2024-09-06T13:13

2024-09-06T13:13

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Стартовала регистрация на ежегодный конкурс "Именные гранты ВТБ", направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов; 20 лучших участников получат гранты в размере 200 тысяч рублей и смогут потратить их на свое профессиональное развитие, сообщает пресс-служба банка. Конкурс "Именные гранты ВТБ" проводится в формате образовательного онлайн-курса, где участники посещают мастер-классы от ведущих экспертов, выполняют задания и зарабатывают баллы. Спикеры проведут мастер-классы по трем направлениям: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры, говорится в сообщении. "Мы открыли набор на пятый сезон программы. В прошлом году мы получили более четырех тысяч заявок на конкурс, и ожидаем, что в этом году еще больше талантливых студентов захотят попробовать себя в этом проекте. <…>", – отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что принять участие в онлайн-курсе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2025–2026 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 33 ведущих вузов России. Заявки принимаются до 10 октября.

https://ria.ru/20240905/vtb-1970827555.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб (банк)