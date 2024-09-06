https://ria.ru/20240906/koib-1971017983.html

ЦИК думает над созданием современных устройств вместо КОИБов

ЦИК думает над созданием современных устройств вместо КОИБов - РИА Новости, 06.09.2024

ЦИК думает над созданием современных устройств вместо КОИБов

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) скоро могут стать "вчерашним днем", ЦИК думает... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:14

2024-09-06T12:14

2024-09-06T12:14

политика

россия

абакан

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элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) скоро могут стать "вчерашним днем", ЦИК думает над созданием новых, более современных устройств. "Мы сейчас уходим вперед, и завтра КОИБы уже могут быть "вчерашним днем", мы сейчас думаем о более современных приспособлениях", - сказала Памфилова на брифинге о старте голосования на выборах в единый день голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024