Рейтинг@Mail.ru
ЦИК думает над созданием современных устройств вместо КОИБов - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/koib-1971017983.html
ЦИК думает над созданием современных устройств вместо КОИБов
ЦИК думает над созданием современных устройств вместо КОИБов - РИА Новости, 06.09.2024
ЦИК думает над созданием современных устройств вместо КОИБов
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) скоро могут стать "вчерашним днем", ЦИК думает... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:14
2024-09-06T12:14
политика
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967495918_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_618e3b95959cbd0512d7e7ced455e7fb.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) скоро могут стать "вчерашним днем", ЦИК думает над созданием новых, более современных устройств. "Мы сейчас уходим вперед, и завтра КОИБы уже могут быть "вчерашним днем", мы сейчас думаем о более современных приспособлениях", - сказала Памфилова на брифинге о старте голосования на выборах в единый день голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240906/vybory-1971000254.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967495918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8661001c073a8670e94d31833ee73a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
ЦИК думает над созданием современных устройств вместо КОИБов

Памфилова: КОИБы скоро могут стать "вчерашним днем"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУрна для бюллетеней и брошюры с информацией о ГАС "Выборы"
Урна для бюллетеней и брошюры с информацией о ГАС Выборы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Урна для бюллетеней и брошюры с информацией о ГАС "Выборы". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) скоро могут стать "вчерашним днем", ЦИК думает над созданием новых, более современных устройств.
"Мы сейчас уходим вперед, и завтра КОИБы уже могут быть "вчерашним днем", мы сейчас думаем о более современных приспособлениях", - сказала Памфилова на брифинге о старте голосования на выборах в единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования
Вчера, 11:12
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала