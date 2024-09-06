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Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной - РИА Новости, 06.09.2024
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07:09 06.09.2024 (обновлено: 07:16 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/kitay-1970958108.html
Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной
Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной - РИА Новости, 06.09.2024
Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не считает, будто Китай пытается каким-либо образом принудить Россию к миру с Украиной. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:09
2024-09-06T07:16
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не считает, будто Китай пытается каким-либо образом принудить Россию к миру с Украиной. Отвечая на вопрос о сложностях с банковскими переводами в торговле между Китаем и Россией, министр отметил, что у него нет сомнений в том, что Китай будет сокращать зависимость от западных финансовых систем "и постепенно двигаться к формам общения со своими партнерами, которые не будут сопряжены с диктатом". "Они это делают неспешно. Это их стиль, ментальность. Они не хотят резких движений. Эта тема обсуждается с нашими китайскими коллегами. У них достаточно сильно развита банковская система и глубоко завязана на мировые финансовые рынки", — сказал министр. Лавров также отрицательно ответил на вопрос, согласен ли он с экспертами, считающими, что Китай таким образом пытается принудить Россию к миру с Украиной. "Абсолютно нет. Это говорят те, кто хочет, чтобы Россия согласилась на ультимативную "формулу Зеленского". Это несерьезно", — подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html
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россия, китай, украина, сергей лавров, в мире
Россия, Китай, Украина, Сергей Лавров, В мире
Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной

Лавров: Китай не пытается каким-либо образом принудить Россию к миру с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не считает, будто Китай пытается каким-либо образом принудить Россию к миру с Украиной.
Отвечая на вопрос о сложностях с банковскими переводами в торговле между Китаем и Россией, министр отметил, что у него нет сомнений в том, что Китай будет сокращать зависимость от западных финансовых систем "и постепенно двигаться к формам общения со своими партнерами, которые не будут сопряжены с диктатом".
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"Они это делают неспешно. Это их стиль, ментальность. Они не хотят резких движений. Эта тема обсуждается с нашими китайскими коллегами. У них достаточно сильно развита банковская система и глубоко завязана на мировые финансовые рынки", — сказал министр.
Лавров также отрицательно ответил на вопрос, согласен ли он с экспертами, считающими, что Китай таким образом пытается принудить Россию к миру с Украиной.
"Абсолютно нет. Это говорят те, кто хочет, чтобы Россия согласилась на ультимативную "формулу Зеленского". Это несерьезно", — подчеркнул министр.
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