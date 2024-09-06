https://ria.ru/20240906/kishlak-1971101794.html

В Минкультуры опровергли, что концерт Кишлака отменили по их инициативе

В Минкультуры опровергли, что концерт Кишлака отменили по их инициативе - РИА Новости, 06.09.2024

В Минкультуры опровергли, что концерт Кишлака отменили по их инициативе

Минкультуры РФ опровергло информацию о том, что отмена концерта рэпера Кишлака произошла по инициативе ведомства, и отметило, что контроль за соблюдением закона РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:25

2024-09-06T16:25

2024-09-06T16:25

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минкультуры РФ опровергло информацию о том, что отмена концерта рэпера Кишлака произошла по инициативе ведомства, и отметило, что контроль за соблюдением закона на публичных мероприятиях – в компетенции силовых ведомств. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что концерт Кишлака в Москве отменен, и его якобы запретило Минкультуры РФ. "Контроль за соблюдением российского законодательства и осуществление профилактики административных правонарушений и преступлений, в том числе на публичных мероприятиях, находится в компетенции соответствующих уполномоченных органов власти: МВД России, Следственный комитет, прокуратура. В этой связи информация об отмене указанного концерта Минкультуры России не соответствует законодательным нормам и не достоверна", - сообщили в пресс-службе ведомства. Также в министерстве уточнили, что не финансируют коммерческую площадку, где должен был выступить Кишлак, или его самого.

https://ria.ru/20240830/kanye-1969430709.html

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