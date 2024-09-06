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В Минкультуры опровергли, что концерт Кишлака отменили по их инициативе - РИА Новости, 06.09.2024
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Шоубиз
 
16:25 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kishlak-1971101794.html
В Минкультуры опровергли, что концерт Кишлака отменили по их инициативе
В Минкультуры опровергли, что концерт Кишлака отменили по их инициативе - РИА Новости, 06.09.2024
В Минкультуры опровергли, что концерт Кишлака отменили по их инициативе
Минкультуры РФ опровергло информацию о том, что отмена концерта рэпера Кишлака произошла по инициативе ведомства, и отметило, что контроль за соблюдением закона РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:25
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минкультуры РФ опровергло информацию о том, что отмена концерта рэпера Кишлака произошла по инициативе ведомства, и отметило, что контроль за соблюдением закона на публичных мероприятиях – в компетенции силовых ведомств. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что концерт Кишлака в Москве отменен, и его якобы запретило Минкультуры РФ. "Контроль за соблюдением российского законодательства и осуществление профилактики административных правонарушений и преступлений, в том числе на публичных мероприятиях, находится в компетенции соответствующих уполномоченных органов власти: МВД России, Следственный комитет, прокуратура. В этой связи информация об отмене указанного концерта Минкультуры России не соответствует законодательным нормам и не достоверна", - сообщили в пресс-службе ведомства. Также в министерстве уточнили, что не финансируют коммерческую площадку, где должен был выступить Кишлак, или его самого.
https://ria.ru/20240830/kanye-1969430709.html
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россия, москва, общество
Шоубиз, Россия, Москва, Общество
В Минкультуры опровергли, что концерт Кишлака отменили по их инициативе

Минкультуры опровергло, что концерт Кишлака в Москве отменили по его инициативе

© Фото : соцсети артистаРэпер Кишлак
Рэпер Кишлак - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : соцсети артиста
Рэпер Кишлак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минкультуры РФ опровергло информацию о том, что отмена концерта рэпера Кишлака произошла по инициативе ведомства, и отметило, что контроль за соблюдением закона на публичных мероприятиях – в компетенции силовых ведомств.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что концерт Кишлака в Москве отменен, и его якобы запретило Минкультуры РФ.
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"Контроль за соблюдением российского законодательства и осуществление профилактики административных правонарушений и преступлений, в том числе на публичных мероприятиях, находится в компетенции соответствующих уполномоченных органов власти: МВД России, Следственный комитет, прокуратура. В этой связи информация об отмене указанного концерта Минкультуры России не соответствует законодательным нормам и не достоверна", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в министерстве уточнили, что не финансируют коммерческую площадку, где должен был выступить Кишлак, или его самого.
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