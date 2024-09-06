https://ria.ru/20240906/kipr-1970956746.html

Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии

Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии - РИА Новости, 06.09.2024

Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии

Увеличение военного присутствия Великобритании и США на Кипре для целей, относящихся к палестино-израильскому конфликту, ведет к большим рискам для всего... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T06:50

2024-09-06T06:50

2024-09-06T06:50

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Увеличение военного присутствия Великобритании и США на Кипре для целей, относящихся к палестино-израильскому конфликту, ведет к большим рискам для всего острова, заявил в интервью РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар. "На юге Кипра есть две британские суверенные базы. Они используют британские суверенные базы для всех целей, касающихся Палестины и Газы, это факт. Теперь у нас есть еще корабли, прибывающие на стоянку в нескольких милях от британских баз. Американцы, британцы и другие увеличивают свои базы на Южном Кипре. Поэтому, на мой взгляд, риски возрастают", — сообщил он агентству. Татар указал, что ряд сил, присутствующих на Ближнем Востоке, включая ливанское движение "Хезболлах", уже предостерегали Кипр об ответе в случае помощи Израилю в рамках продолжающегося конфликта в секторе Газа. Он также добавил, что сейчас ведутся разговоры о строительстве новых портов и логистики для авианосцев. "Это вызывает беспокойство, потому что Кипр является маленьким островом и все, что происходит на юге, автоматически скажется и на севере. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо организовано, потому что я не хочу, чтобы страдали люди", — подчеркнул лидер турецкой общины. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.

https://ria.ru/20240906/kipr-1970948239.html

https://ria.ru/20240815/rossija-1966299150.html

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