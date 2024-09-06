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Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии - РИА Новости, 06.09.2024
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06:50 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kipr-1970956746.html
Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии
Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии - РИА Новости, 06.09.2024
Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии
Увеличение военного присутствия Великобритании и США на Кипре для целей, относящихся к палестино-израильскому конфликту, ведет к большим рискам для всего... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T06:50
2024-09-06T06:50
в мире
кипр
турция
великобритания
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Увеличение военного присутствия Великобритании и США на Кипре для целей, относящихся к палестино-израильскому конфликту, ведет к большим рискам для всего острова, заявил в интервью РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар. "На юге Кипра есть две британские суверенные базы. Они используют британские суверенные базы для всех целей, касающихся Палестины и Газы, это факт. Теперь у нас есть еще корабли, прибывающие на стоянку в нескольких милях от британских баз. Американцы, британцы и другие увеличивают свои базы на Южном Кипре. Поэтому, на мой взгляд, риски возрастают", — сообщил он агентству. Татар указал, что ряд сил, присутствующих на Ближнем Востоке, включая ливанское движение "Хезболлах", уже предостерегали Кипр об ответе в случае помощи Израилю в рамках продолжающегося конфликта в секторе Газа. Он также добавил, что сейчас ведутся разговоры о строительстве новых портов и логистики для авианосцев. "Это вызывает беспокойство, потому что Кипр является маленьким островом и все, что происходит на юге, автоматически скажется и на севере. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо организовано, потому что я не хочу, чтобы страдали люди", — подчеркнул лидер турецкой общины. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20240906/kipr-1970948239.html
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кипр
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в мире, кипр, турция, великобритания, оон
В мире, Кипр, Турция, Великобритания, ООН
Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии

Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии и США

© AP Photo / Pavlos VrionidesБританский истребитель "Торнадо" на взлетно-посадочной полосе на британской авиабазе Акротири на Кипре
Британский истребитель Торнадо на взлетно-посадочной полосе на британской авиабазе Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Pavlos Vrionides
Британский истребитель "Торнадо" на взлетно-посадочной полосе на британской авиабазе Акротири на Кипре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Увеличение военного присутствия Великобритании и США на Кипре для целей, относящихся к палестино-израильскому конфликту, ведет к большим рискам для всего острова, заявил в интервью РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар.
«
"На юге Кипра есть две британские суверенные базы. Они используют британские суверенные базы для всех целей, касающихся Палестины и Газы, это факт. Теперь у нас есть еще корабли, прибывающие на стоянку в нескольких милях от британских баз. Американцы, британцы и другие увеличивают свои базы на Южном Кипре. Поэтому, на мой взгляд, риски возрастают", — сообщил он агентству.
Татар указал, что ряд сил, присутствующих на Ближнем Востоке, включая ливанское движение "Хезболлах", уже предостерегали Кипр об ответе в случае помощи Израилю в рамках продолжающегося конфликта в секторе Газа. Он также добавил, что сейчас ведутся разговоры о строительстве новых портов и логистики для авианосцев.
"Это вызывает беспокойство, потому что Кипр является маленьким островом и все, что происходит на юге, автоматически скажется и на севере. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо организовано, потому что я не хочу, чтобы страдали люди", — подчеркнул лидер турецкой общины.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении
03:54
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
Аэропорт Эрджан - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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15 августа, 04:29
 
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