Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии
Лидер турок-киприотов указал на риски из-за военного присутствия Британии и США
© AP Photo / Pavlos VrionidesБританский истребитель "Торнадо" на взлетно-посадочной полосе на британской авиабазе Акротири на Кипре
© AP Photo / Pavlos Vrionides
Британский истребитель "Торнадо" на взлетно-посадочной полосе на британской авиабазе Акротири на Кипре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Увеличение военного присутствия Великобритании и США на Кипре для целей, относящихся к палестино-израильскому конфликту, ведет к большим рискам для всего острова, заявил в интервью РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар.
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"На юге Кипра есть две британские суверенные базы. Они используют британские суверенные базы для всех целей, касающихся Палестины и Газы, это факт. Теперь у нас есть еще корабли, прибывающие на стоянку в нескольких милях от британских баз. Американцы, британцы и другие увеличивают свои базы на Южном Кипре. Поэтому, на мой взгляд, риски возрастают", — сообщил он агентству.
Татар указал, что ряд сил, присутствующих на Ближнем Востоке, включая ливанское движение "Хезболлах", уже предостерегали Кипр об ответе в случае помощи Израилю в рамках продолжающегося конфликта в секторе Газа. Он также добавил, что сейчас ведутся разговоры о строительстве новых портов и логистики для авианосцев.
"Это вызывает беспокойство, потому что Кипр является маленьким островом и все, что происходит на юге, автоматически скажется и на севере. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо организовано, потому что я не хочу, чтобы страдали люди", — подчеркнул лидер турецкой общины.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.