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Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак
Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак - РИА Новости, 06.09.2024
Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак
Система электронного голосования на выборах в Москве в пятницу с 8.00 отразила 120 хакерских атак, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:56
2024-09-06T20:56
2024-09-06T20:56
москва
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Система электронного голосования на выборах в Москве в пятницу с 8.00 отразила 120 хакерских атак, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "Система (электронного голосования - ред.) сегодня, видим, великолепно работает и система отразила сегодня 120 атак", - рассказал он. Ковалев отметил, что стабильность и устойчивость системы электронного голосования обеспечена, в том числе ее регулярным тестированием накануне выборов. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024, общество, политика
Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Общество, Политика
Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак
Ковалев: система цифрового голосования на выборах в Москве отбила 120 кибератак