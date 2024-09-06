https://ria.ru/20240906/kiberataki-1971182526.html

Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак

Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак - РИА Новости, 06.09.2024

Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак

Система электронного голосования на выборах в Москве в пятницу с 8.00 отразила 120 хакерских атак, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:56

2024-09-06T20:56

2024-09-06T20:56

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

общество

политика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Система электронного голосования на выборах в Москве в пятницу с 8.00 отразила 120 хакерских атак, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "Система (электронного голосования - ред.) сегодня, видим, великолепно работает и система отразила сегодня 120 атак", - рассказал он. Ковалев отметил, что стабильность и устойчивость системы электронного голосования обеспечена, в том числе ее регулярным тестированием накануне выборов. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971177274.html

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москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024, общество, политика