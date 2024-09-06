https://ria.ru/20240906/khimproduktsiya-1970922435.html

Мария Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 13%

Мария Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 13% - РИА Новости, 06.09.2024

Мария Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 13%

Оборот столичных производителей химической продукции в первом полугодии 2024 года достиг 135,5 миллиарда рублей, при этом рост в сопоставимых ценах составил... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:15

2024-09-06T09:15

2024-09-06T09:15

мария багреева

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg

МОСКВА, 6 сентября — РИА Новости. Оборот столичных производителей химической продукции в первом полугодии 2024 года достиг 135,5 миллиарда рублей, при этом рост в сопоставимых ценах составил порядка 13,4% к аналогичному периоду прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Продукция московских химических предприятий задействована в самых различных сферах экономики, от производства упаковки и бытовой техники до фармацевтики и автопрома, и востребована в Москве и других регионах страны. По итогам первых шести месяцев 2024 года эти предприятия заработали почти 136 миллиардов рублей, более чем на 13% превысив показатели прошлого года. На столичный химпром приходится более 4% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти четыре процента от общего оборота отрасли в России", – приводят ее слова в пресс-службе департамента.В сообщении отмечается, что примерно 45% отраслевого оборота – около 62 миллиардов рублей – приходится на производителей химических веществ для промышленных и медицинских изделий.Компании, выпускающих бытовую химию, парфюмерию и косметику, заработали 47,5 миллиарда рублей, что составляет 35% из общего объема. Еще 6% обеспечили производители лакокрасочных материалов, им удалось заработать 7,6 миллиарда рублей.При этом лидерами роста в этот период стали производители средств защиты растений, их выручка за год увеличилась почти в шесть раз – до 5,4 миллиарда рублей, следует из сообщения. В нем добавляется, что оборот производителей химических волокон увеличился больше чем в три раза – до 0,4 миллиарда рублей, а выручка предприятий, выпускающих химические вещества для промышленных и медицинских изделий, выросла на 25%.Уточняется, что более трети оборота столичной химической отрасли обеспечивают малые предприятия. За год он увеличился на 18%, составив 47,8 миллиарда рублей. На крупные и средние предприятия приходится 65%. В первом полугодии выручках этих компаний выросла на 11% относительно того же периода прошлого года – до 87,8 миллиарда рублей."Весомый вклад в экономику города вносит обрабатывающая промышленность. Так, за семь месяцев 2024 года индекс столичного промышленного производства увеличился на 13,9%, а обрабатывающего сектора – на 14,7%. Наибольший рост показали предприятия микроэлектроники, химии, фармацевтики и стройматериалов", – приводятся слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Для повышения инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер поддержки, в том числе льготные кредиты, целевые займы и субсидии.

https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария багреева, москва