https://ria.ru/20240906/khaniya-1971181308.html

МУС прекратил дело в отношении погибшего главы политбюро ХАМАС

МУС прекратил дело в отношении погибшего главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 06.09.2024

МУС прекратил дело в отношении погибшего главы политбюро ХАМАС

Международный уголовный суд (МУС) прекратил разбирательство против главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в конце июля при... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:45

2024-09-06T20:45

2024-09-06T20:45

международный уголовный суд

хамас

биньямин нетаньяху

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ГААГА, 6 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) прекратил разбирательство против главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в конце июля при израильском ударе, говорится в постановлении инстанции. В конце июля Хания был убит при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Как отмечается в постановлении, прокуратура МУС 2 августа отозвала свое заявление на выдачу ордера на арест главы политбюро ХАМАС из-за изменившихся обстоятельств, вызванных его смертью. "Досудебная палата (МУС) больше не рассматривает это заявление и, как следствие, прекращает разбирательство в отношении господина Исмаила Хании", - говорится в постановлении, опубликованном судом в пятницу. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

https://ria.ru/20240906/konflikt-1915630213.html

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международный уголовный суд, хамас, биньямин нетаньяху, яхья синвар, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, в мире