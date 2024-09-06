https://ria.ru/20240906/khaniya-1971181308.html
МУС прекратил дело в отношении погибшего главы политбюро ХАМАС
МУС прекратил дело в отношении погибшего главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 06.09.2024
МУС прекратил дело в отношении погибшего главы политбюро ХАМАС
Международный уголовный суд (МУС) прекратил разбирательство против главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в конце июля при... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:45
2024-09-06T20:45
2024-09-06T20:45
международный уголовный суд
хамас
биньямин нетаньяху
яхья синвар
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_64584752a9e5ed58fc646efd6cf0ae4e.jpg
ГААГА, 6 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) прекратил разбирательство против главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в конце июля при израильском ударе, говорится в постановлении инстанции. В конце июля Хания был убит при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Как отмечается в постановлении, прокуратура МУС 2 августа отозвала свое заявление на выдачу ордера на арест главы политбюро ХАМАС из-за изменившихся обстоятельств, вызванных его смертью. "Досудебная палата (МУС) больше не рассматривает это заявление и, как следствие, прекращает разбирательство в отношении господина Исмаила Хании", - говорится в постановлении, опубликованном судом в пятницу. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
https://ria.ru/20240906/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f29c135072588b3b6bc4e5e88fa0d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный уголовный суд, хамас, биньямин нетаньяху, яхья синвар, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, в мире
Международный уголовный суд, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, В мире
МУС прекратил дело в отношении погибшего главы политбюро ХАМАС
МУС прекратил дело в отношении погибшего главы политбюро ХАМАС Хании