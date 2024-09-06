Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Кадыров: МИА "Россия сегодня" все делает правильно, раз их боятся власти США
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние структуры делают все правильно, раз их так сильно боятся власти США, вводя санкции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян.
"А давайте еще раз насладимся истинным лицом печально известной американской демократии?! Причина для этого появилась показательная. Власти США, которые boriutsia za swobodu slowa (читать с ковбойским акцентом), ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних структур - РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik… Всей медиагруппе, RT и персонально Маргарите Симоньян скажу, что они большие МОЛОДЦЫ! Если вас так сильно боятся, значит, все вы делаете очень и очень правильно!", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни назвал смешным мнение американских властей о том, что перечисленные российские СМИ вмешивались в предстоящие выборы президента США.
"Не прямо, но косвенно американские власти этим подтверждают, что и их СМИ пусть и теоретически, могут такое делать. Но если их средствам информации это можно делать во всех уголках земного шара (это называется у них "nezawisimoe izdanie"), то другим иметь свою точку зрения нельзя", – отметил глава республики.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.