https://ria.ru/20240906/kadyrov-1971193114.html

Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"

Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 06.09.2024

Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"

Медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние структуры делают все правильно, раз их так сильно боятся власти США, вводя санкции, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:35

2024-09-06T22:35

2024-09-06T22:42

рамзан кадыров

россия

сша

москва

маргарита симоньян

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санкции сша против "россии сегодня" и rt

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние структуры делают все правильно, раз их так сильно боятся власти США, вводя санкции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян. "А давайте еще раз насладимся истинным лицом печально известной американской демократии?! Причина для этого появилась показательная. Власти США, которые boriutsia za swobodu slowa (читать с ковбойским акцентом), ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних структур - РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik… Всей медиагруппе, RT и персонально Маргарите Симоньян скажу, что они большие МОЛОДЦЫ! Если вас так сильно боятся, значит, все вы делаете очень и очень правильно!", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни назвал смешным мнение американских властей о том, что перечисленные российские СМИ вмешивались в предстоящие выборы президента США. "Не прямо, но косвенно американские власти этим подтверждают, что и их СМИ пусть и теоретически, могут такое делать. Но если их средствам информации это можно делать во всех уголках земного шара (это называется у них "nezawisimoe izdanie"), то другим иметь свою точку зрения нельзя", – отметил глава республики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.

https://ria.ru/20240906/chen-1971088854.html

https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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