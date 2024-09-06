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Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 06.09.2024
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22:35 06.09.2024 (обновлено: 22:42 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/kadyrov-1971193114.html
Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 06.09.2024
Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние структуры делают все правильно, раз их так сильно боятся власти США, вводя санкции, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:35
2024-09-06T22:42
рамзан кадыров
россия
сша
москва
маргарита симоньян
дмитрий песков
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние структуры делают все правильно, раз их так сильно боятся власти США, вводя санкции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян. "А давайте еще раз насладимся истинным лицом печально известной американской демократии?! Причина для этого появилась показательная. Власти США, которые boriutsia za swobodu slowa (читать с ковбойским акцентом), ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних структур - РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik… Всей медиагруппе, RT и персонально Маргарите Симоньян скажу, что они большие МОЛОДЦЫ! Если вас так сильно боятся, значит, все вы делаете очень и очень правильно!", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни назвал смешным мнение американских властей о том, что перечисленные российские СМИ вмешивались в предстоящие выборы президента США. "Не прямо, но косвенно американские власти этим подтверждают, что и их СМИ пусть и теоретически, могут такое делать. Но если их средствам информации это можно делать во всех уголках земного шара (это называется у них "nezawisimoe izdanie"), то другим иметь свою точку зрения нельзя", – отметил глава республики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
https://ria.ru/20240906/chen-1971088854.html
https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html
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рамзан кадыров, россия, сша, москва, маргарита симоньян, дмитрий песков, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
Рамзан Кадыров, Россия, США, Москва, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"

Кадыров: МИА "Россия сегодня" все делает правильно, раз их боятся власти США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
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ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние структуры делают все правильно, раз их так сильно боятся власти США, вводя санкции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян.
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Вчера, 15:54
"А давайте еще раз насладимся истинным лицом печально известной американской демократии?! Причина для этого появилась показательная. Власти США, которые boriutsia za swobodu slowa (читать с ковбойским акцентом), ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних структур - РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik… Всей медиагруппе, RT и персонально Маргарите Симоньян скажу, что они большие МОЛОДЦЫ! Если вас так сильно боятся, значит, все вы делаете очень и очень правильно!", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни назвал смешным мнение американских властей о том, что перечисленные российские СМИ вмешивались в предстоящие выборы президента США.
"Не прямо, но косвенно американские власти этим подтверждают, что и их СМИ пусть и теоретически, могут такое делать. Но если их средствам информации это можно делать во всех уголках земного шара (это называется у них "nezawisimoe izdanie"), то другим иметь свою точку зрения нельзя", – отметил глава республики.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Рамзан КадыровРоссияСШАМоскваМаргарита СимоньянДмитрий ПесковСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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