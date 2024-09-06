https://ria.ru/20240906/izrail-1971067493.html

Израиль заинтересован в достижении соглашения по Газе, заявили в МИД страны

Израиль заинтересован в достижении соглашения по Газе, заявили в МИД страны - РИА Новости, 06.09.2024

Израиль заинтересован в достижении соглашения по Газе, заявили в МИД страны

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на встрече со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил о заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:53

2024-09-06T14:53

2024-09-06T16:04

в мире

цены на нефть

израиль

сша

западный берег реки иордан

исраэль кац

анналена бербок

али хаменеи

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на встрече со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил о заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. "В мире нет другой стороны, которая хотела бы соглашения об освобождении заложников и прекращения огня больше, чем Израиль, и, как ясно дали понять США, именно (палестинское движение) ХАМАС является препятствием на пути к соглашению", - приводит слова министра пресс-служба МИД Израиля. Глава израильского внешнеполитического ведомства также предупредил Бербок об угрозе со стороны иранского верховного лидера Али Хаменеи, который, по словам Каца, намерен предоставить оружие радикалам на территории Западного берега реки Иордан. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о прогрессе или успехе никто не сообщал. Стороны не могут прийти к согласию из-за ряда ключевых пунктов плана, предложенного американским президентом Джо Байденом. Израиль обвиняет палестинское движение ХАМАС в том, что оно затягивает с временным прекращением огня, предлагая 29 корректировок, которые лишили бы изначальный план смысла. ХАМАС со своей стороны утверждает, что причиной затянувшихся переговоров является Нетаньяху, который отказывается вывести войска с территории Филадельфийского коридора. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240609/gaza-1951718590.html

https://ria.ru/20240906/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

западный берег реки иордан

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