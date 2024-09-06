"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ
Дубинский: Зеленский меняет состав правительства на фоне обрушения фронта
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов. <...> В эпопее по смене министров Зеленского этого нет", — выразил мнение политик.
Он предположил, что обновление кабинета министров направлено прежде всего на создание видимости перемен для внешних наблюдателей и укрепление позиций главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Все это происходит на фоне полного провала ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск), отметил политик.
"И плевать, что вся конструкция может рухнуть в любой момент. <...> Все должны знать, что Ермак круче всех. Пусть даже для этого размер Украины сократится до одной области", — добавил депутат.
Владимир Зеленский третьего сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский парламент поддержал их увольнение.
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