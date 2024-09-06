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"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
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01:37 06.09.2024 (обновлено: 11:07 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/izmeneniya-1970942186.html
"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ
"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ
Смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:37
2024-09-06T11:07
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
александр дубинский
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов. &lt;...&gt; В эпопее по смене министров Зеленского этого нет", — выразил мнение политик.Он предположил, что обновление кабинета министров направлено прежде всего на создание видимости перемен для внешних наблюдателей и укрепление позиций главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Все это происходит на фоне полного провала ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск), отметил политик."И плевать, что вся конструкция может рухнуть в любой момент. &lt;...&gt; Все должны знать, что Ермак круче всех. Пусть даже для этого размер Украины сократится до одной области", — добавил депутат.Владимир Зеленский третьего сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский парламент поддержал их увольнение.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970854260.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, александр дубинский
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ

Дубинский: Зеленский меняет состав правительства на фоне обрушения фронта

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов. <...> В эпопее по смене министров Зеленского этого нет", — выразил мнение политик.
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Он предположил, что обновление кабинета министров направлено прежде всего на создание видимости перемен для внешних наблюдателей и укрепление позиций главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Все это происходит на фоне полного провала ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск), отметил политик.
"И плевать, что вся конструкция может рухнуть в любой момент. <...> Все должны знать, что Ермак круче всех. Пусть даже для этого размер Украины сократится до одной области", — добавил депутат.
Владимир Зеленский третьего сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский парламент поддержал их увольнение.
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