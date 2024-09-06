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Московский омбудсмен взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка
Московский омбудсмен взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка - РИА Новости, 06.09.2024
Московский омбудсмен взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка нетрезвыми родителями, семью... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:39
2024-09-06T20:39
2024-09-06T20:39
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ольга ярославская
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка нетрезвыми родителями, семью поставят на учет, их дочь находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Как уточнила Ярославская, к ней за помощью обратилась девушка, которая видела, как возле аптеки мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения громко кричали, трясли годовалого ребенка и наносили удары. Уполномоченный вызывала полицию и органы опеки. "Вместе с семьей проследовали к месту проживания, проверить условия, в которых находится ребенок. Мама не могла идти самостоятельно. Она упала и получила травму. Семья будет взята на учет… Сегодня лично навестила пострадавшую девочку. Она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Хороший контактный ребенок, требующий к себе большого внимания. Буду и дальше следить за судьбой малыша. И, конечно, за обстановкой в семье", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она добавила, что с семьей будет проведена работа, им окажут необходимую помощь, помогут преодолеть зависимость. "Если этих мер окажется недостаточно, семья не захочет исправляться и будет очевидно, что ребенок находится в опасности, только тогда суд будет рассматривать вопрос о лишении или ограничении в родительских правах", - пояснила Ярославская.
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Московский омбудсмен взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка
Ярославская взяла на контроль избиение годовалого ребенка нетрезвыми родителями
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла на контроль случай избиения
годовалого ребенка нетрезвыми родителями, семью поставят на учет, их дочь находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
Как уточнила Ярославская, к ней за помощью обратилась девушка, которая видела, как возле аптеки мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения громко кричали, трясли годовалого ребенка и наносили удары. Уполномоченный вызывала полицию и органы опеки.
"Вместе с семьей проследовали к месту проживания, проверить условия, в которых находится ребенок. Мама не могла идти самостоятельно. Она упала и получила травму. Семья будет взята на учет… Сегодня лично навестила пострадавшую девочку. Она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Хороший контактный ребенок, требующий к себе большого внимания. Буду и дальше следить за судьбой малыша. И, конечно, за обстановкой в семье", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Она добавила, что с семьей будет проведена работа, им окажут необходимую помощь, помогут преодолеть зависимость.
"Если этих мер окажется недостаточно, семья не захочет исправляться и будет очевидно, что ребенок находится в опасности, только тогда суд будет рассматривать вопрос о лишении или ограничении в родительских правах", - пояснила Ярославская.