https://ria.ru/20240906/izbienie-1971180925.html

Московский омбудсмен взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка

Московский омбудсмен взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка - РИА Новости, 06.09.2024

Московский омбудсмен взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка нетрезвыми родителями, семью... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:39

2024-09-06T20:39

2024-09-06T20:39

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла на контроль случай избиения годовалого ребенка нетрезвыми родителями, семью поставят на учет, их дочь находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Как уточнила Ярославская, к ней за помощью обратилась девушка, которая видела, как возле аптеки мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения громко кричали, трясли годовалого ребенка и наносили удары. Уполномоченный вызывала полицию и органы опеки. "Вместе с семьей проследовали к месту проживания, проверить условия, в которых находится ребенок. Мама не могла идти самостоятельно. Она упала и получила травму. Семья будет взята на учет… Сегодня лично навестила пострадавшую девочку. Она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Хороший контактный ребенок, требующий к себе большого внимания. Буду и дальше следить за судьбой малыша. И, конечно, за обстановкой в семье", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она добавила, что с семьей будет проведена работа, им окажут необходимую помощь, помогут преодолеть зависимость. "Если этих мер окажется недостаточно, семья не захочет исправляться и будет очевидно, что ребенок находится в опасности, только тогда суд будет рассматривать вопрос о лишении или ограничении в родительских правах", - пояснила Ярославская.

https://ria.ru/20240429/napadenie-1943081551.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ольга ярославская