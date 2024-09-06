https://ria.ru/20240906/iskander-1970955343.html
"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве
"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве - РИА Новости, 06.09.2024
"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве
Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить, поэтому удар по военному объекту в Полтаве был таким эффективным, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T06:24
2024-09-06T06:24
2024-09-06T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965392268_79:0:1907:1028_1920x0_80_0_0_e94f765052b95009074d4aed07f35cd4.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить, поэтому удар по военному объекту в Полтаве был таким эффективным, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эти ракеты, <...> которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час. <...> Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета", — заявил офицер, комментируя уничтожение военного объекта ВСУ в Полтаве третьего сентября.Как отметил эксперт, российское гиперзвуковое оружие очень эффективно и смертоносно, ему сложно что-либо противопоставить, поскольку баллистические ракеты маневрируют при подлете к цели. По словам Макгрегора, на данный момент у США нет подобных вооружений.Во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.
https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html
полтава
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965392268_522:0:1893:1028_1920x0_80_0_0_36d2c8f8d403737a172dd378995fa98e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Россия, Украина
"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве
Макгрегор: удар по Полтаве показал, что российские ракеты невозможно перехватить