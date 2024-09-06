https://ria.ru/20240906/inflyatsiya-1971176886.html

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3 процента

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3 процента - РИА Новости, 06.09.2024

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3 процента

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году до 7,3% с 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4%, сообщил журналистам в пятницу представитель... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:06

2024-09-06T20:06

2024-09-06T20:06

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году до 7,3% с 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4%, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. "Инфляция - 7,3%. Инфляция выше, чем она предполагалась. Причины тоже понятны - мы видим более быстрый, чем ожидалось, темп роста доходов населения", - сказал представитель министерства, комментируя проект прогноза. Весной министерство ожидало, что инфляция в России в текущем году составит 5,1%, а с 2025 года выйдет на таргет ЦБ в 4%.

https://ria.ru/20240905/putin-1970762158.html

https://ria.ru/20240905/inflyatsiya-1970692319.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)