https://ria.ru/20240906/imuschestvo--1971137476.html

Прокуратура потребовала изъять имущество бывших владельцев "Покровского"

Прокуратура потребовала изъять имущество бывших владельцев "Покровского" - РИА Новости, 06.09.2024

Прокуратура потребовала изъять имущество бывших владельцев "Покровского"

Замгенпрокурора РФ подал в Каневской районный суд Краснодарского края иск к бывшим владельцам концерна "Покровский" и их родственникам, требуя изъять движимое и РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:53

2024-09-06T17:53

2024-09-06T17:53

происшествия

краснодарский край

россия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Замгенпрокурора РФ подал в Каневской районный суд Краснодарского края иск к бывшим владельцам концерна "Покровский" и их родственникам, требуя изъять движимое и недвижимое имущество, следует из картотеки суда. Иск "об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества" поступил в суд в конце августа текущего года. Ответчиками выступают десять человек, включая бывших совладельцев концерна "Покровский" Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова. Предварительное заседание назначено на 17 сентября. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, истец требует изъять в доход государства объекты недвижимости, включая жилые и нежилые помещения, земельные участки под застройку в Ростове-на-Дону и сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае. "Всего прокуратура просит обратить в доход государства свыше 600 объектов недвижимости, принадлежащих ответчикам, а также акции", - сказал он. Собеседник пояснил, что ранее Коровайко, используя служебное положение, и Чебанов незаконно приобрели контроль над высоколиквидными предприятиями и их активами. Доходы, полученные от их эксплуатации, они вкладывали в новые предприятия и проекты. При этом, по данным источника, для создания видимости соблюдения антикоррупционных запретов имущество они регистрировали на родственников и аффилированных лиц. Их назначали на руководящие должности в предприятия концерна "Покровский" и выплачивали им зарплату и дивиденды. "Так, мать Коровайко - Ангелина - с 2009 по 2023 год от структур концерна "Покровский" получила 1,8 миллиарда рублей. Часть указанного дохода была использована для приобретения 96 объектов недвижимости в Краснодарском крае и Ростовской области", - уточнил собеседник. В конце прошлого года источник сообщал агентству, что Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна "Покровский" и связанных с ним фирм. Так, в казну были обращены расположенные на территории ЮФО и СКФО сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости.

https://ria.ru/20240411/ariant-1939242495.html

https://ria.ru/20240328/isk-1936478971.html

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происшествия, краснодарский край, россия, ростов-на-дону