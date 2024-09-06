https://ria.ru/20240906/imuschestvo--1971137476.html
Прокуратура потребовала изъять имущество бывших владельцев "Покровского"
Прокуратура потребовала изъять имущество бывших владельцев "Покровского" - РИА Новости, 06.09.2024
Прокуратура потребовала изъять имущество бывших владельцев "Покровского"
Замгенпрокурора РФ подал в Каневской районный суд Краснодарского края иск к бывшим владельцам концерна "Покровский" и их родственникам, требуя изъять движимое и РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:53
2024-09-06T17:53
2024-09-06T17:53
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Замгенпрокурора РФ подал в Каневской районный суд Краснодарского края иск к бывшим владельцам концерна "Покровский" и их родственникам, требуя изъять движимое и недвижимое имущество, следует из картотеки суда. Иск "об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества" поступил в суд в конце августа текущего года. Ответчиками выступают десять человек, включая бывших совладельцев концерна "Покровский" Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова. Предварительное заседание назначено на 17 сентября. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, истец требует изъять в доход государства объекты недвижимости, включая жилые и нежилые помещения, земельные участки под застройку в Ростове-на-Дону и сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае. "Всего прокуратура просит обратить в доход государства свыше 600 объектов недвижимости, принадлежащих ответчикам, а также акции", - сказал он. Собеседник пояснил, что ранее Коровайко, используя служебное положение, и Чебанов незаконно приобрели контроль над высоколиквидными предприятиями и их активами. Доходы, полученные от их эксплуатации, они вкладывали в новые предприятия и проекты. При этом, по данным источника, для создания видимости соблюдения антикоррупционных запретов имущество они регистрировали на родственников и аффилированных лиц. Их назначали на руководящие должности в предприятия концерна "Покровский" и выплачивали им зарплату и дивиденды. "Так, мать Коровайко - Ангелина - с 2009 по 2023 год от структур концерна "Покровский" получила 1,8 миллиарда рублей. Часть указанного дохода была использована для приобретения 96 объектов недвижимости в Краснодарском крае и Ростовской области", - уточнил собеседник. В конце прошлого года источник сообщал агентству, что Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна "Покровский" и связанных с ним фирм. Так, в казну были обращены расположенные на территории ЮФО и СКФО сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости.
https://ria.ru/20240411/ariant-1939242495.html
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происшествия, краснодарский край, россия, ростов-на-дону
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Ростов-на-Дону
Прокуратура потребовала изъять имущество бывших владельцев "Покровского"
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-владельцев концерна "Покровский"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Замгенпрокурора РФ подал в Каневской районный суд Краснодарского края иск к бывшим владельцам концерна "Покровский" и их родственникам, требуя изъять движимое и недвижимое имущество, следует из картотеки суда.
Иск "об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества" поступил в суд в конце августа текущего года. Ответчиками выступают десять человек, включая бывших совладельцев концерна "Покровский" Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова. Предварительное заседание назначено на 17 сентября.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, истец требует изъять в доход государства объекты недвижимости, включая жилые и нежилые помещения, земельные участки под застройку в Ростове-на-Дону
и сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае. "Всего прокуратура просит обратить в доход государства свыше 600 объектов недвижимости, принадлежащих ответчикам, а также акции", - сказал он.
Собеседник пояснил, что ранее Коровайко, используя служебное положение, и Чебанов незаконно приобрели контроль над высоколиквидными предприятиями и их активами. Доходы, полученные от их эксплуатации, они вкладывали в новые предприятия и проекты. При этом, по данным источника, для создания видимости соблюдения антикоррупционных запретов имущество они регистрировали на родственников и аффилированных лиц. Их назначали на руководящие должности в предприятия концерна "Покровский" и выплачивали им зарплату и дивиденды.
"Так, мать Коровайко - Ангелина - с 2009 по 2023 год от структур концерна "Покровский" получила 1,8 миллиарда рублей. Часть указанного дохода была использована для приобретения 96 объектов недвижимости в Краснодарском крае и Ростовской области", - уточнил собеседник.
В конце прошлого года источник сообщал агентству, что Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна "Покровский" и связанных с ним фирм. Так, в казну были обращены расположенные на территории ЮФО и СКФО
сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости.