https://ria.ru/20240906/harkov-1971174010.html

Харьковский военкомат проведет расследование после избиения призывника

Харьковский военкомат проведет расследование после избиения призывника - РИА Новости, 06.09.2024

Харьковский военкомат проведет расследование после избиения призывника

Служебное расследование назначено по факту избиения военнообязанного в Харькове представителями местного военкомата, сообщает в пятницу Харьковский областной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:52

2024-09-06T19:52

2024-09-06T19:52

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Служебное расследование назначено по факту избиения военнообязанного в Харькове представителями местного военкомата, сообщает в пятницу Харьковский областной военкомат. Ранее в пятницу украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники военкомата избивают у подъезда дома мужчину призывного возраста. "Командование Харьковского ОТЦК (Областного территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Сотрудник военкомата, как утверждается, пока отстранен от выполнения обязанностей. Кроме того, проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знания законодательства военнослужащими, осуществляющими оповещение граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240906/voenkomat-1971051555.html

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970874157.html

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969003033.html

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в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины