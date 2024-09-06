https://ria.ru/20240906/gruzija-1971070871.html

Грузия не сможет начать переговоры по членству в ЕС, заявил депутат ФРГ

Грузия не сможет начать переговоры по членству в ЕС, заявил депутат ФРГ - РИА Новости, 06.09.2024

Грузия не сможет начать переговоры по членству в ЕС, заявил депутат ФРГ

Грузия при нынешней политике правящих властей не сможет начать переговоры по членству в Евросоюзе, заявил в пятницу находящийся в Тбилиси с визитом депутат... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:59

2024-09-06T14:59

2024-09-06T14:59

в мире

грузия

тбилиси

германия

нильс шмид

бундестаг германии

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810368238_0:187:3073:1916_1920x0_80_0_0_e2407b2f82e7bb0319492df43d6a4a17.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен - РИА Новости. Грузия при нынешней политике правящих властей не сможет начать переговоры по членству в Евросоюзе, заявил в пятницу находящийся в Тбилиси с визитом депутат Социал-Демократической партии Германии Нильс Шмид. Шмидт прибыл в Грузию в составе немецкой делегации. По данным грузинских телекомпаний, представители правящей партии "Грузинская мечта" отказались проводить с ними встречи. "В условиях нынешней политики руководства Грузии не существует пути членства в Евросоюз. Это очень ясно, Европейский Союз также дал это понять, приостановив процесс европейской интеграции. Мы представляем четыре политические партии в Бундестаге, и я могу вам сказать, что при нынешней политике Грузия не сможет получить одобрение немецкого Бундестага на начало процесса открытия переговоров по членству", - заявил Шмид на пресс-конференции. Парламентарий напомнил, что Евросоюз ранее предоставил Грузии девять шагов для начала переговоров о вступлении в ЕС, но необходимо добавить десятый, который предполагает отмену закона об иностранных агентах, потому что он, по его словам, находится в явном противоречии с европейскими стандартами. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240905/gruziya-1970657784.html

грузия

тбилиси

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, германия, нильс шмид, бундестаг германии, евросоюз