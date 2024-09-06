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Грузия не сможет начать переговоры по членству в ЕС, заявил депутат ФРГ - РИА Новости, 06.09.2024
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14:59 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/gruzija-1971070871.html
Грузия не сможет начать переговоры по членству в ЕС, заявил депутат ФРГ
Грузия не сможет начать переговоры по членству в ЕС, заявил депутат ФРГ - РИА Новости, 06.09.2024
Грузия не сможет начать переговоры по членству в ЕС, заявил депутат ФРГ
Грузия при нынешней политике правящих властей не сможет начать переговоры по членству в Евросоюзе, заявил в пятницу находящийся в Тбилиси с визитом депутат... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:59
2024-09-06T14:59
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ТБИЛИСИ, 6 сен - РИА Новости. Грузия при нынешней политике правящих властей не сможет начать переговоры по членству в Евросоюзе, заявил в пятницу находящийся в Тбилиси с визитом депутат Социал-Демократической партии Германии Нильс Шмид. Шмидт прибыл в Грузию в составе немецкой делегации. По данным грузинских телекомпаний, представители правящей партии "Грузинская мечта" отказались проводить с ними встречи. "В условиях нынешней политики руководства Грузии не существует пути членства в Евросоюз. Это очень ясно, Европейский Союз также дал это понять, приостановив процесс европейской интеграции. Мы представляем четыре политические партии в Бундестаге, и я могу вам сказать, что при нынешней политике Грузия не сможет получить одобрение немецкого Бундестага на начало процесса открытия переговоров по членству", - заявил Шмид на пресс-конференции. Парламентарий напомнил, что Евросоюз ранее предоставил Грузии девять шагов для начала переговоров о вступлении в ЕС, но необходимо добавить десятый, который предполагает отмену закона об иностранных агентах, потому что он, по его словам, находится в явном противоречии с европейскими стандартами. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
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в мире, грузия, тбилиси, германия, нильс шмид, бундестаг германии, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Германия, Нильс Шмид, Бундестаг Германии, Евросоюз
Грузия не сможет начать переговоры по членству в ЕС, заявил депутат ФРГ

Депутат Шмид: Грузия не сможет начать переговоры по членству в Евросоюзе

© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 сен - РИА Новости. Грузия при нынешней политике правящих властей не сможет начать переговоры по членству в Евросоюзе, заявил в пятницу находящийся в Тбилиси с визитом депутат Социал-Демократической партии Германии Нильс Шмид.
Шмидт прибыл в Грузию в составе немецкой делегации. По данным грузинских телекомпаний, представители правящей партии "Грузинская мечта" отказались проводить с ними встречи.
"В условиях нынешней политики руководства Грузии не существует пути членства в Евросоюз. Это очень ясно, Европейский Союз также дал это понять, приостановив процесс европейской интеграции. Мы представляем четыре политические партии в Бундестаге, и я могу вам сказать, что при нынешней политике Грузия не сможет получить одобрение немецкого Бундестага на начало процесса открытия переговоров по членству", - заявил Шмид на пресс-конференции.
Парламентарий напомнил, что Евросоюз ранее предоставил Грузии девять шагов для начала переговоров о вступлении в ЕС, но необходимо добавить десятый, который предполагает отмену закона об иностранных агентах, потому что он, по его словам, находится в явном противоречии с европейскими стандартами.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
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