https://ria.ru/20240906/grossi-1971078502.html

Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым

Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым - РИА Новости, 06.09.2024

Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он и руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев намерены и дальше продолжать диалог, несмотря... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:21

2024-09-06T15:21

2024-09-06T15:21

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он и руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев намерены и дальше продолжать диалог, несмотря на некоторые различия во взглядах. "Это очень сложные вопросы, и у нас есть различия по ним. Но важно отметить, что мы оба готовы продолжить наш профессиональный диалог по всем этим проблемам", - сказал Гросси журналистам после переговоров с Лихачевым.

https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html

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рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"