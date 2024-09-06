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Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым - РИА Новости, 06.09.2024
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15:21 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/grossi-1971078502.html
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым - РИА Новости, 06.09.2024
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он и руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев намерены и дальше продолжать диалог, несмотря... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:21
2024-09-06T15:21
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он и руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев намерены и дальше продолжать диалог, несмотря на некоторые различия во взглядах. "Это очень сложные вопросы, и у нас есть различия по ним. Но важно отметить, что мы оба готовы продолжить наш профессиональный диалог по всем этим проблемам", - сказал Гросси журналистам после переговоров с Лихачевым.
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рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым

Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым несмотря на разногласия

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он и руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев намерены и дальше продолжать диалог, несмотря на некоторые различия во взглядах.
"Это очень сложные вопросы, и у нас есть различия по ним. Но важно отметить, что мы оба готовы продолжить наш профессиональный диалог по всем этим проблемам", - сказал Гросси журналистам после переговоров с Лихачевым.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Вчера, 15:17
 
Рафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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