https://ria.ru/20240906/grossi-1971078502.html
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым - РИА Новости, 06.09.2024
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он и руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев намерены и дальше продолжать диалог, несмотря... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:21
2024-09-06T15:21
2024-09-06T15:21
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807045_0:0:1471:828_1920x0_80_0_0_adc7ea0ed8b8282727098de1330fa2ac.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он и руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев намерены и дальше продолжать диалог, несмотря на некоторые различия во взглядах. "Это очень сложные вопросы, и у нас есть различия по ним. Но важно отметить, что мы оба готовы продолжить наш профессиональный диалог по всем этим проблемам", - сказал Гросси журналистам после переговоров с Лихачевым.
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807045_3:0:1219:912_1920x0_80_0_0_73106376466e0ef57bef1f18934703cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым несмотря на разногласия