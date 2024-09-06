https://ria.ru/20240906/grossi-1971077755.html

Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ

Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2024

Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ

МАГАТЭ считает необходимым сохранение каналов коммуникации для обеспечения ядерной безопасности в свете украинского конфликта, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:18

2024-09-06T15:18

2024-09-06T16:16

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магатэ

рафаэль гросси

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

калининград

украина

космос - риа наука

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ считает необходимым сохранение каналов коммуникации для обеспечения ядерной безопасности в свете украинского конфликта, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."МАГАТЭ использует необходимые инструменты для того, чтобы оказывать содействие (диалогу в вопросах ядерной безопасности - ред.), несмотря на продолжающуюся войну. Ситуация остается крайне сложной", - заявил он по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.По его словам, и Россия, и Украина признают, что МАГАТЭ представляет собой технический и профессиональный канал для коммуникаций."Это единственный канал коммуникаций, и его надо сохранить, несмотря на проблемы", - добавил Гросси.Консультации Гросси и Лихачева в Калининграде длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме. До этого - 4 сентября - делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий.До визита на ЗАЭС он 3 сентября встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.

https://ria.ru/20240906/magate-1971081617.html

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россия, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, украина, космос - риа наука, в мире, запорожская аэс, герман галущенко