Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ
Гросси: важно сохранять коммуникацию между РФ и МАГАТЭ несмотря на разногласия
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ считает необходимым сохранение каналов коммуникации для обеспечения ядерной безопасности в свете украинского конфликта, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"МАГАТЭ использует необходимые инструменты для того, чтобы оказывать содействие (диалогу в вопросах ядерной безопасности - ред.), несмотря на продолжающуюся войну. Ситуация остается крайне сложной", - заявил он по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.
По его словам, и Россия, и Украина признают, что МАГАТЭ представляет собой технический и профессиональный канал для коммуникаций.
"Это единственный канал коммуникаций, и его надо сохранить, несмотря на проблемы", - добавил Гросси.
Консультации Гросси и Лихачева в Калининграде длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме. До этого - 4 сентября - делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий.
До визита на ЗАЭС он 3 сентября встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.