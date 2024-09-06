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Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2024
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15:18 06.09.2024 (обновлено: 16:16 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077755.html
Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ
Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2024
Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ
МАГАТЭ считает необходимым сохранение каналов коммуникации для обеспечения ядерной безопасности в свете украинского конфликта, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:18
2024-09-06T16:16
россия
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калининград
украина
космос - риа наука
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ считает необходимым сохранение каналов коммуникации для обеспечения ядерной безопасности в свете украинского конфликта, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."МАГАТЭ использует необходимые инструменты для того, чтобы оказывать содействие (диалогу в вопросах ядерной безопасности - ред.), несмотря на продолжающуюся войну. Ситуация остается крайне сложной", - заявил он по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.По его словам, и Россия, и Украина признают, что МАГАТЭ представляет собой технический и профессиональный канал для коммуникаций."Это единственный канал коммуникаций, и его надо сохранить, несмотря на проблемы", - добавил Гросси.Консультации Гросси и Лихачева в Калининграде длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме. До этого - 4 сентября - делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий.До визита на ЗАЭС он 3 сентября встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.
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россия, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, украина, космос - риа наука, в мире, запорожская аэс, герман галущенко
Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Калининград, Украина, Космос - РИА Наука, В мире, Запорожская АЭС, Герман Галущенко
Гросси заявил о важности коммуникации между Россией и МАГАТЭ

Гросси: важно сохранять коммуникацию между РФ и МАГАТЭ несмотря на разногласия

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ считает необходимым сохранение каналов коммуникации для обеспечения ядерной безопасности в свете украинского конфликта, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"МАГАТЭ использует необходимые инструменты для того, чтобы оказывать содействие (диалогу в вопросах ядерной безопасности - ред.), несмотря на продолжающуюся войну. Ситуация остается крайне сложной", - заявил он по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.
По его словам, и Россия, и Украина признают, что МАГАТЭ представляет собой технический и профессиональный канал для коммуникаций.
"Это единственный канал коммуникаций, и его надо сохранить, несмотря на проблемы", - добавил Гросси.
Консультации Гросси и Лихачева в Калининграде длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме. До этого - 4 сентября - делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий.
До визита на ЗАЭС он 3 сентября встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
МАГАТЭ опирается на техническую основу в своих действиях, заявил Гросси
Вчера, 15:32
 
РоссияМАГАТЭРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КалининградУкраинаКосмос - РИА НаукаВ миреЗапорожская АЭСГерман Галущенко
 
 
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