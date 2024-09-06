https://ria.ru/20240906/gripp-1971082582.html

Пункты вакцинации от гриппа и проверки здоровья откроют в парках МО

Пункты вакцинации от гриппа и проверки здоровья откроют в парках МО - РИА Новости, 06.09.2024

Пункты вакцинации от гриппа и проверки здоровья откроют в парках МО

Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование и сделать прививку от гриппа в парках в выходные дни. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:34

2024-09-06T15:34

2024-09-06T15:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование и сделать прививку от гриппа в парках в выходные дни. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.Медицинские пункты будут организованы в Балашихе, Ногинске, Воскресенске и других муниципалитетах. Глава минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что любое заболевание лечится более эффективно, если оно обнаружено на ранней стадии.В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для получения более детального обследования. Для прохождения профилактического осмотра следует иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований жители региона смогут просмотреть на специальном портале.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)