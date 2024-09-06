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Пункты вакцинации от гриппа и проверки здоровья откроют в парках МО
Пункты вакцинации от гриппа и проверки здоровья откроют в парках МО - РИА Новости, 06.09.2024
Пункты вакцинации от гриппа и проверки здоровья откроют в парках МО
Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование и сделать прививку от гриппа в парках в выходные дни. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:34
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование и сделать прививку от гриппа в парках в выходные дни. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.Медицинские пункты будут организованы в Балашихе, Ногинске, Воскресенске и других муниципалитетах. Глава минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что любое заболевание лечится более эффективно, если оно обнаружено на ранней стадии.В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для получения более детального обследования. Для прохождения профилактического осмотра следует иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований жители региона смогут просмотреть на специальном портале.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование и сделать прививку от гриппа в парках в выходные дни. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.
Медицинские пункты будут организованы в Балашихе, Ногинске, Воскресенске и других муниципалитетах. Глава минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что любое заболевание лечится более эффективно, если оно обнаружено на ранней стадии.
В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для получения более детального обследования. Для прохождения профилактического осмотра следует иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований жители региона смогут просмотреть на специальном портале.