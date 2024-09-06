https://ria.ru/20240906/gramoty-1971177562.html

Новый посол Нигера вручил верительные грамоты в МИД России

Новый посол Нигера вручил верительные грамоты в МИД России - РИА Новости, 06.09.2024

Новый посол Нигера вручил верительные грамоты в МИД России

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:15

2024-09-06T20:15

2024-09-06T20:16

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ближний восток

михаил богданов

политика

нигер

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял назначенного посла Республики Нигер в Москве Абду Сидику, который вручил копии верительных грамот, сообщил МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-нигерских отношений с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей. При этом был подтвержден настрой Москвы и Ниамея на активизацию политического диалога, координацию действий на международной арене", - сообщило министерство. Также значительное внимание было уделено тематике продвижения российско-африканского многопланового взаимодействия с учётом итогов второго саммита "Россия-Африка" в июле 2023 года, а также в рамках подготовки к запланированной в ноябре в Сочи министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка".

https://ria.ru/20240904/nigerija-1970530066.html

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россия, москва, ближний восток, михаил богданов, политика, нигер