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Новый посол Нигера вручил верительные грамоты в МИД России - РИА Новости, 06.09.2024
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20:15 06.09.2024 (обновлено: 20:16 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/gramoty-1971177562.html
Новый посол Нигера вручил верительные грамоты в МИД России
Новый посол Нигера вручил верительные грамоты в МИД России - РИА Новости, 06.09.2024
Новый посол Нигера вручил верительные грамоты в МИД России
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:15
2024-09-06T20:16
россия
москва
ближний восток
михаил богданов
политика
нигер
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял назначенного посла Республики Нигер в Москве Абду Сидику, который вручил копии верительных грамот, сообщил МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-нигерских отношений с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей. При этом был подтвержден настрой Москвы и Ниамея на активизацию политического диалога, координацию действий на международной арене", - сообщило министерство. Также значительное внимание было уделено тематике продвижения российско-африканского многопланового взаимодействия с учётом итогов второго саммита "Россия-Африка" в июле 2023 года, а также в рамках подготовки к запланированной в ноябре в Сочи министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка".
https://ria.ru/20240904/nigerija-1970530066.html
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москва
ближний восток
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россия, москва, ближний восток, михаил богданов, политика, нигер
Россия, Москва, Ближний Восток, Михаил Богданов, Политика, Нигер
Новый посол Нигера вручил верительные грамоты в МИД России

Новый посол Нигера в России Сидика вручил верительные грамоты в МИД РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял назначенного посла Республики Нигер в Москве Абду Сидику, который вручил копии верительных грамот, сообщил МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-нигерских отношений с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей. При этом был подтвержден настрой Москвы и Ниамея на активизацию политического диалога, координацию действий на международной арене", - сообщило министерство.
Также значительное внимание было уделено тематике продвижения российско-африканского многопланового взаимодействия с учётом итогов второго саммита "Россия-Африка" в июле 2023 года, а также в рамках подготовки к запланированной в ноябре в Сочи министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка".
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РоссияМоскваБлижний ВостокМихаил БогдановПолитикаНигер
 
 
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