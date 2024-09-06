https://ria.ru/20240906/gosduma-1970989286.html
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму - РИА Новости, 06.09.2024
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму
Комитет Госдумы по туризму в осеннюю сессию займется устранением пробелов в законодательстве по вопросам, касающихся организации сельского туризма в России,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:28
2024-09-06T10:28
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по туризму в осеннюю сессию займется устранением пробелов в законодательстве по вопросам, касающихся организации сельского туризма в России, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ первый зампредседателя комитета ГД по туризму Николай Валуев. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. "В весеннюю сессию приняли, наконец, определение "сельского туризма", "агротуризма", как его еще называют. И там сразу возникли вопросы с размещением, использованием помещений или организации мест, где могут остановиться туристы, там, где их нужно кормить", - рассказал Валуев. Парламентарий добавил, что в свое время сельскохозяйственная земля не предполагала не только предоставление таких услуг, но и постройки подобных помещений, в которых эти услуги могут оказываться. "Собственно, мы этот пробел уберем, это тоже будет в осеннюю сессию делаться", - заключил Валуев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240826/studenty-1968524308.html
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коммерческая недвижимость, россия, владивосток, николай валуев, владимир путин, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Коммерческая недвижимость, Россия, Владивосток, Николай Валуев, Владимир Путин, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму
Комитет ГД по туризму займется устранением пробелов в законодательстве
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по туризму в осеннюю сессию займется устранением пробелов в законодательстве по вопросам, касающихся организации сельского туризма в России, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ первый зампредседателя комитета ГД по туризму Николай Валуев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях.
"В весеннюю сессию приняли, наконец, определение "сельского туризма", "агротуризма", как его еще называют. И там сразу возникли вопросы с размещением, использованием помещений или организации мест, где могут остановиться туристы, там, где их нужно кормить", - рассказал Валуев.
Парламентарий добавил, что в свое время сельскохозяйственная земля не предполагала не только предоставление таких услуг, но и постройки подобных помещений, в которых эти услуги могут оказываться.
"Собственно, мы этот пробел уберем, это тоже будет в осеннюю сессию делаться", - заключил Валуев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.