Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/gosduma-1970989286.html
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму - РИА Новости, 06.09.2024
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму
Комитет Госдумы по туризму в осеннюю сессию займется устранением пробелов в законодательстве по вопросам, касающихся организации сельского туризма в России,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:28
2024-09-06T10:28
коммерческая недвижимость
россия
владивосток
николай валуев
владимир путин
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962976997_0:98:3237:1919_1920x0_80_0_0_9524d94c0f7d16cf44f13863b3c14f13.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по туризму в осеннюю сессию займется устранением пробелов в законодательстве по вопросам, касающихся организации сельского туризма в России, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ первый зампредседателя комитета ГД по туризму Николай Валуев. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. "В весеннюю сессию приняли, наконец, определение "сельского туризма", "агротуризма", как его еще называют. И там сразу возникли вопросы с размещением, использованием помещений или организации мест, где могут остановиться туристы, там, где их нужно кормить", - рассказал Валуев. Парламентарий добавил, что в свое время сельскохозяйственная земля не предполагала не только предоставление таких услуг, но и постройки подобных помещений, в которых эти услуги могут оказываться. "Собственно, мы этот пробел уберем, это тоже будет в осеннюю сессию делаться", - заключил Валуев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240826/studenty-1968524308.html
https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962976997_508:0:3237:2047_1920x0_80_0_0_1e6a9750aa2466f217d359ecca3ebae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, россия, владивосток, николай валуев, владимир путин, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Коммерческая недвижимость, Россия, Владивосток, Николай Валуев, Владимир Путин, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Госдуме устранят пробелы в законодательстве по сельскому туризму

Комитет ГД по туризму займется устранением пробелов в законодательстве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по туризму в осеннюю сессию займется устранением пробелов в законодательстве по вопросам, касающихся организации сельского туризма в России, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ первый зампредседателя комитета ГД по туризму Николай Валуев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Чернышенко рассказал о бюджетных местах для студентов в сфере туризма
26 августа, 14:38
"В весеннюю сессию приняли, наконец, определение "сельского туризма", "агротуризма", как его еще называют. И там сразу возникли вопросы с размещением, использованием помещений или организации мест, где могут остановиться туристы, там, где их нужно кормить", - рассказал Валуев.
Парламентарий добавил, что в свое время сельскохозяйственная земля не предполагала не только предоставление таких услуг, но и постройки подобных помещений, в которых эти услуги могут оказываться.
"Собственно, мы этот пробел уберем, это тоже будет в осеннюю сессию делаться", - заключил Валуев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока
4 сентября, 16:31
 
Коммерческая недвижимостьРоссияВладивостокНиколай ВалуевВладимир ПутинГосдума РФДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала